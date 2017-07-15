МИНСК, 15 июл — Sputnik. Международная компания Honda Motor Co объявила отзыв около 2,1 млн автомобилей своего производства из-за неисправностей в аккумуляторных батареях, которые могут вызвать возгорание, передают информагентства.

Представитель Honda заявил журналистам, что речь идет о 1,15 млн автомобилей Honda Accord, проданных в 2013-2016 годах в США, и около 1 млн машин, реализованных в других странах. В транспортных средствах обнаружены неполадки в 12-вольтовом аккумуляторном датчике.

Компания уже получила четыре сообщения о возгораниях в моторном отсеке в машинах в США. Одно сообщение поступило из Канады. Всего автопроизводитель получил 3972 претензии из США по вопросам, связанным с этой проблемой.

Из-за внушительного количества отзываемых машин дилеры Honda сначала будут использовать временное исправление, применяя клей для предотвращения проникновения влаги. После этого они заменят датчик.

Сведений о том, что из-за неполадки кто-то пострадал, не поступало. Компания обязалась устранить неисправность бесплатно.

В январе 2017 года концерн отозвал около 772 тысяч автомобилей в США из-за неисправности подушек безопасности, которые производит японская фирма Takata.