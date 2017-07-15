ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Honda отзывает более 2 млн машин из-за "огнеопасного" аккумулятора

15.07.2017 20:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Международная компания Honda Motor Co объявила отзыв около 2,1 млн автомобилей своего производства из-за неисправностей в аккумуляторных батареях, которые могут вызвать возгорание, передают информагентства.

Honda отзывает более 2 млн машин из-за "огнеопасного" аккумулятора
© Pexels
Старые "японцы" стали самыми угоняемыми машинами в США

Представитель Honda заявил журналистам, что речь идет о 1,15 млн автомобилей Honda Accord, проданных в 2013-2016 годах в США, и около 1 млн машин, реализованных в других странах. В транспортных средствах обнаружены неполадки в 12-вольтовом аккумуляторном датчике.

Компания уже получила четыре сообщения о возгораниях в моторном отсеке в машинах в США. Одно сообщение поступило из Канады. Всего автопроизводитель получил 3972 претензии из США по вопросам, связанным с этой проблемой.

Из-за внушительного количества отзываемых машин дилеры Honda сначала будут использовать временное исправление, применяя клей для предотвращения проникновения влаги. После этого они заменят датчик.

Сведений о том, что из-за неполадки кто-то пострадал, не поступало. Компания обязалась устранить неисправность бесплатно.

В январе 2017 года концерн отозвал около 772 тысяч автомобилей в США из-за неисправности подушек безопасности, которые производит японская фирма Takata.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В "Хонде" сообщили, что датчики АКБ могут быть недостаточно защищены от проникновения влаги, что чревато коротким замыканием.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Владимир Макей рассказал, что мешает облегчению визового режима с ЕС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика