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Летние рецепты: готовим соус песто

16.07.2017 08:00 — Разное | Tut.by  
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Песто — один из самых любимых соусов Италии — а в этой стране по части кулинарии не ошибаются. Классика — свежий базилик с грядки, оливковое масло Extra Virgin, кедровые орешки, чеснок, пармезан, соль. В этом сочетании ингредиентов раскрываются волшебные ароматы юга, солнца и беззаботного лета.


Можно поэкспериментировать и проделать все то же самое с петрушкой, а кедровые орехи заменить грецкими. Хотите аутентичности — перетрите все ингредиенты в ступке. Если не съедите все в процессе дегустации — получится отменный соус к пасте. Хотя нет, просто отменный соус. Такой и в салат, и в суп, и к гарниру. А, главное, сколько пользы и удовольствия — и побегут эндорфины по всему организму!

Ингредиенты:

15 г. базилика

15 г. петрушки

30 г. кедровых орехов

90 мл оливкового масла

½ зубчика чеснока

Соль по вкусу


Способ приготовления:

  1. Кедровые орехи подрумянить на сковороде, это сделает их вкус ярче и насыщеннее.
  2. Зубчик чеснока раздавить ножом, затем отрезать половину и измельчить.
  3. У петрушки и базилика отделить листья, так как стебли и веточки для соуса не понадобятся.
  4. Зелень, орехи, чеснок, соль и половину масла поместить в чашу блендера и взбивать до однородности, постепенно добавляя остальное оливковое масло для создания нужной консистенции — соус не должен быть слишком жидким. Попробовать на вкус и при необходимости еще посолить.

Подавая с пастой, можно добавить тертый сыр — лучше подойдут твердые сорта.


 
 
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Пожалуй, самый вкусный соус Италии.

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