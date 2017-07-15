Несколько лет назад один знакомый иностранец в возрасте охарактеризовал Беларусь как страну очень красивых девушек… и только. Он никак не мог понять и искренне интересовался, куда эти девушки пропадают? Прочему практически невозможно встретить роскошных и обворожительных женщин?





Ведь действительно, в нашей стране у женщины в основном два возраста: стройная игривая девчонка и уставшая, замученная маман семейства. С каждым годом, на мой взгляд, ситуация становится лучше, но до сногсшибательной зрелой женской красоты повсеместно нам еще далеко.

Как стилист я работаю в основном с женщинами от 30 до 45 лет. А это как раз тот период, где женщина либо расцветает, либо увядает. Однако советы ниже будут касаться не совсем стиля. Мое образование и опыт психолога тут придутся как нельзя кстати.

Итак, мой список антисоветов и советов:

1.Лицо

Антисовет. Зачем вам косметолог? Эти шарлатаны только «разводят» на деньги и травят ваше лицо западной химией. Сколько жертв пилингов и ботокса вы видели в интернете! То ли дело намазаться погуще сметаной и огурец на глаза положить. И натурально, и дешево. Да и генетика у вас наверняка отменная, чтобы волноваться. Ну и, конечно, вы за естественность и природосообразность. Ведь главное в женщине — ее внутренний мир.

Совет. Все вышесказанное работает ровно до того момента, пока ваше лицо в один момент не сползает вниз, высыхает или покрывается множеством морщин. Иногда это происходит неожиданно. И всегда сильно «выбивает» женщину. И в тот момент, когда вы решаетесь на косметолога, вашему лицу уже необходимы более серьезные вмешательства.

Я всегда рекомендую озадачиться и найти «своего» косметолога: хорошего человека, чьи методы ухода эффективны и по карману. Такой специалист нужен в первую очередь не для того, чтобы «обколоться» ботоксом, а для наблюдения за вашей кожей на протяжении жизни. Более того, сейчас много щадящих процедур и натуральной уходовой косметики, которые не дадут вам однажды утром проснуться старушкой. Воспринимайте косметолога как врача (где особенна ценна профилактика), а не как спа-процедуру на день рождения. И это будет верный способ сохранить молодость лица надолго.

2. Тело и здоровье





Антисовет. Поменьше двигайтесь, побольше ешьте. В жизни и так мало радостей, чтобы еще и тут себя ограничивать. Диеты — полная ерунда, сколько вы их перепробовали. Это все гормональный сбой гонит вас ночью к холодильнику. И обязательно каждое утро начинайте с взвешивания. Это отличный способ начать день в хорошем и приподнятом настроении.

К врачам не ходите — все само рассосется. На вас же держится семья и работа — нет времени по больницам шататься. Вы же крепкая, сильная, вечная, не то что эти хлюпики вокруг.

Совет. Первое, с чего надо начать, это с храма вашей души — тела. Уважение к себе, на мой взгляд, начинайте с внимания к телу и здоровью. И эти вещи не стоит откладывать на потом, иначе вспять их зачастую не повернуть.

Начинайте с самого простого: с прогулки. Или пробуйте всевозможные виды тренировок: от йоги до бокса. Ищите, что увлекает именно вас. Обычно благодаря физической активности в норму приходит и питание.

3. Одежда

Антисовет. Главное, чтобы было чистенько, аккуратненько и доступненько.

Себе вещи покупаете в последнюю очередь — после мужа, детей, сковородок и нового дивана. Это все намного важней вас. Вы как-нибудь перебьетесь в старой обуви и древнем пуховике, не первый раз ведь. Зато никто не упрекнет, что вы эгоистка и плохая мать или жена.

За модой не гонитесь, это все «развод» на деньги крупных компаний. Вы умнее и выше этого. Ваш стиль — вне времени, вы предпочитаете проверенную классику. Да и зачем тратить деньги, если аккуратно носите сапоги еще со студенческих времен.

Совет. Тратьте деньги на себя в первую очередь. Счастливая жена — счастливая семья. Обратитесь к стилисту или запишитесь на курсы по имиджу. Двигайтесь к своему персональному стилю, в котором вы почувствуете себя настоящей красавицей. Пусть одежда начнет не только укрывать вас от холода, но станет и отражением вашей личности. Обновляйте часть гардероба раз в полгода — вы не должны быть бедной родственницей в собственной квартире.

4. Жизнь





Антисовет. Ни в коем случае не живите своей жизнью. Вы просто обязаны положить ее на алтарь чужих проблем. Ведь так много людей, которые в вас нуждаются, и без вас эти бедняги загнутся на следующий же день. Вы ведь сильная, мудрая, щедрая женщина.

И не вздумайте себя баловать или радовать каждый день, не занимайтесь глупостями. Для этого в году есть два дня — 8 Марта и день рождения.

Не мечтайте. Это пустое и глупое. Да и сколько этих мечт сбылось в вашей жизни? Хватит и пальцев одной руки.

Совет. Порой поставить себя на первое место — самое сложное действие в жизни женщины. С детства нас научают служить и прислуживать, терпеть и не роптать. Но кто позаботится о нас? Кто поддержит и разовьет наши таланты? Кто убережет наше хрупкое сердце? Только мы сами.

Я хотела бы «встряхнуть» наших женщин. Мы тянем на себе каждый день огромную ответственность, стараясь быть и мамой, и папой, и женой, и дочерью, и коллегой и выполнять еще огромное количество ролей. Хочется, чтобы в этой суете женщина не забывала о себе, не задвигала на последний план желания и мечты, не стыдилась ставить свои потребности на первое место. И тогда заезжие гости будут удивляться, как много не только молодых и красивых девушек, но и обворожительных в своей зрелой красоте женщин.

Статью подготовила стилист Катерина Миллинер