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Заброшенный отель на Бали: здесь живут только демоны

16.07.2017 07:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Таинственный горный отель, строительство которого не было завершено, располагается в центральной части острова среди плантаций овощей и клубники, недалеко от озера Братан.

Заброшенный отель на Бали: здесь живут только демоны
© REUTERS Thomas Peter
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О нем ходит множество легенд — от противоречивых историй о его владельце до таинственных духов, которые якобы там обитают. Однако абсолютно ясно одно — отель поражает и привлекает туристов своей загадочностью, экзотикой, эстетикой распада и апокалипсиса.

Смотрите фотоленте Sputnik работы французского фотографа Ромена Вейллона, который побывал в заброшенном и заросшем отеле.

 
 
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Остров Бали привлекает каждый год все больше и больше туристов, а самые искушенные едут смотреть на заброшенный отель на склонах Бедугула.

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