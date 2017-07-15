Заброшенный отель на Бали: здесь живут только демоны

Таинственный горный отель, строительство которого не было завершено, располагается в центральной части острова среди плантаций овощей и клубники, недалеко от озера Братан.



© REUTERS Thomas Peter Вместо людей. Пугала населили опустевшую деревню Нагоро 14

О нем ходит множество легенд — от противоречивых историй о его владельце до таинственных духов, которые якобы там обитают. Однако абсолютно ясно одно — отель поражает и привлекает туристов своей загадочностью, экзотикой, эстетикой распада и апокалипсиса.

Смотрите фотоленте Sputnik работы французского фотографа Ромена Вейллона, который побывал в заброшенном и заросшем отеле.