Визажист с более чем 3 миллионами подписчиков помогает женщинам с проблемами кожи

Визажистке и парикмахеру Гоар Аветисян 24 года. Сейчас на ее аккаунт в Instagram подписано более 3 700 000 тысяч человек. Почему? Потому что Гоар по силам совершать поистине волшебные преображения. Во-первых, она может сделать из любой девушки Пенелопу Крус, а во-вторых, Гоар берется за преображение любых женщин: будь она онкопациентка или девушка с ожогами и шрамами.

Редакция LADY.TUT.BY выбрала самые интересные преображения «до и после», которые заставляют сомневаться в том, что перед нами один и тот же человек.

Публикация от Гоар Аветисян (@goar_avetisyan) Июн 14 2017 в 4:35 PDT

Публикация от Гоар Аветисян (@goar_avetisyan) Июн 7 2017 в 2:31 PDT

Публикация от Гоар Аветисян (@goar_avetisyan) Май 31 2017 в 10:34 PDT

Публикация от Гоар Аветисян (@goar_avetisyan) Май 25 2017 в 2:17 PDT

Публикация от Гоар Аветисян (@goar_avetisyan) Май 24 2017 в 12:23 PDT

Публикация от Гоар Аветисян (@goar_avetisyan) Апр 19 2017 в 1:09 PDT

Публикация от Гоар Аветисян (@goar_avetisyan) Апр 8 2017 в 12:49 PDT

Публикация от Гоар Аветисян (@goar_avetisyan) Мар 25 2017 в 1:33 PDT

Публикация от Гоар Аветисян (@goar_avetisyan) Мар 15 2017 в 8:55 PDT