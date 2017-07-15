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Визажист с более чем 3 миллионами подписчиков помогает женщинам с проблемами кожи

16.07.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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Визажистке и парикмахеру Гоар Аветисян 24 года. Сейчас на ее аккаунт в Instagram подписано более 3 700 000 тысяч человек. Почему? Потому что Гоар по силам совершать поистине волшебные преображения. Во-первых, она может сделать из любой девушки Пенелопу Крус, а во-вторых, Гоар берется за преображение любых женщин: будь она онкопациентка или девушка с ожогами и шрамами.

Редакция LADY.TUT.BY выбрала самые интересные преображения «до и после», которые заставляют сомневаться в том, что перед нами один и тот же человек.

 
 
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