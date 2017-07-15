Новость о том, что белорусский графический дизайнер Ангелина Писчикова стала лауреатом "Каннских львов" вызвала немалый ажиотаж. О молодом дизайнере узнала вся страна. А растерянная победительница призналась, что в победу поверила не сразу, да и вообще от участия в "Каннских львах" поначалу хотела отказаться.

На недавней встрече Cannes Flashback Belarus 2017 девушка рассказала Тарасу Тарналицкому, как ее дипломный проект нашел путь к сердцу европейского жюри.

"Я расскажу о череде удивительных событий, которые произошли в моей жизни за последний год, полностью изменив ее. Проект, о котором пойдет речь — это дизайн для упаковки лампочек. Честно говоря, я пропустила награждение нашей страны — я смотрела прямую трансляцию фестиваля, и только потом, когда друзья мне начали писать, что мы взяли серебро, до меня дошло — да, это произошло со мной", — начала свой рассказ победительница.

Идею подсказал Эдисон

История ее проекта началась летом прошлого года. Девушка училась в БГУ, ГИУС, на кафедре искусств, где в середине июня защитила свой дипломный проект. В него входила та самая упаковка лампочек и полностью фирменный стиль (разработка плакатов и логотипов), специально разработанных для крупной электротехнической компании Беларуси.

Как была выбрана конкретная тема? Ангелина отвечает так: "Мне нужно было найти идею диплома, который бы заинтересовал работодателя. Я решила работать с реально существующим клиентом, предложить ему концепцию, так как подобная практика в Европе и в России вполне обычная — студентов там обязуют искать клиентов под свой выпускной проект, чтобы впервые почувствовать каково это — работать с настоящим заказчиком, с его требованиями, чтобы профессионально прокачаться и выходить на рынок с такими знаниями".

Как и любая работа, проект начался с исследования — девушка была абсолютно не посвящена в эту тему. Она начала изучать историю клиента, анализировать его продукцию, собирать как можно больше информации, которая в дальнейшем дала ей основу для построения ассоциативных связей, которые легли в идейный фундамент проекта.

С самых первых набросков Ангелина поняла, что будет сопоставлять форму лампочек с различными объектами, а в качестве элемента дизайна упаковки были выбраны электрические цепи. Позже графический язык уже был изменен, но его концепция не изменилась. Сперва это были груша, воздушный шар и осьминог, которые совмещались с лампочкой. Потом девушка взялась за разработку концепции упаковки, и, проанализировав большое количество информации, нашла то, что нужно.

"Я начала изучать большую статью и наткнулась на цитату Томаса Эдисона. Американский изобретатель когда-то сам мечтал создать лампу холодного света. Он смотрел на светлячков и верил, что такое можно повторить. Вдохновляясь старыми учебниками по физике, я объединили идею "холодного света" современных ламп и образы насекомых из альманахов по энтомологии времен Эдисона — и у меня очень быстро сложилась ассоциативная цепочка сопоставления различных образов лампочек и насекомых", — рассказала дизайнер.

Как жуки чуть не "погасли"

Спустя три месяца после защиты диплома, который приемная комиссия оценила в 10 баллов, девушка продолжила жить обычной жизнью выпускницы, искать себе работу и про свой диплом забыла. Но уже в сентябре, находясь в поисках места работы, Ангелина попала на собеседование, где ее идею похвалили, но отказали в трудоустройстве.



© Angelina Pischikova Каждый жук мерцает по-своему

"Я была очень расстроена и подавлена. Вернувшись с собеседования, я решила опубликовать своих жуков на сайте международного сообщества криейторов Behance", — вспоминает она. — Этот эмоциональный жест дал плоды не сразу. Просмотров в первые дни было крайне мало — это тоже меня очень разочаровывало, я подумала, что проект не настолько хорош, как мне рассказывали, и не следовало его вообще выставлять", — вспоминает она.



© Фото: Сити Ситирад Дизайнер из Таиланда использовала белорусский орнамент в коллекции

Девушка даже хотела его сперва удалить, но спустя две недели проект стали обсуждать на множестве профессиональных ресурсов. Американский журнал Wired включил "жуков" в список топ-9 необычных упаковок, что быстро подхватили белорусские СМИ.

"Это все было очень неожиданно, потому что я сама не отправляла проект ни в один из профессиональных медиа-ресурсов. И я поняла, что проект действительно имеет потенциал. Заказчик начал его реализацию. И мы решили слегка изменить исходный концепт упаковки", — пояснила Ангелина.

На "Каннских львов" подались в последний момент

Над улучшением проекта Ангелина начала работать с фотографом Родионом Ковенкиным. "Мы договорились о коллаборации, и я была этому очень рада, потому что когда человек заинтересован в этом проекте так же, как и ты, — это и есть секрет максимального результата. Родион подошел максимально серьезно к пост-продакшну, мы два дня фотографировали, обсуждали концепцию и в конце марта этого года мы опубликовали новый вариант на сайте Behance, который получил одобрение со стороны ресурса".



© Фото: Angelina Pischikova Упаковки идеально сочетаются друг с другом

В конце нынешнего апреля обновленный проект был представлен на фестивале рекламы "Белый квадрат", где взял гран-при и золото. После церемонии награждения к победителям подошел один Денис Елисеев, креативный директор Friends Moscow, и посоветовал, что с этой работой им нужно податься на "Каннских львов". К тому моменту прием заявок уже был закрыт, но организаторы французского форума идут опаздывающим участникам на встречу, давая им "коридор" для отправления проектов.

Впрочем, девушка не спешила воспользоваться появившейся возможностью. "После "Белого квадрата" я написала в техподдержку "Каннских львов", мне открыли "коридор", но я испугалась большой формы заполнения. Там было шесть огромных разделов — стратегия, повышение продаж, результаты и т.д. — которые я не знала, как правильно оформить".

За участие в конкурсе требовалось оплатить взнос, поэтому Ангелина не стала рисковать, решив, что не осилит заполнение требуемых форм. Но спустя две недели сомнений, коллега с работы убедил ее не жалеть денег и податься на "Каннских львов" прямо сейчас. "Я побежала к ноутбуку, за пару часов сверстала презентационную картинку, оформила все шесть разделов подачи, которые казались мне нереально сложными, оплатила сумму вступления. Вскоре мне пришло заветное письмо, что наша заявка принята. И 21 июня мы узнали, что все не зря — мы взяли "Серебряного льва" за дизайн".



© Фото: Тарас Тарналицкий Теперь Ангелина с удовольствием рассказывает о своей истории успеха

Девушка признается, что не могла о подобном успехе даже мечтать. "Я не могу сказать, что это было моим желанием, потому что такое развитие событий я себе не представляла. Мне это казалось абсолютно невозможным и недостижимым. Я год назад выпустилась из университета, практически без портфолио и опыта, с одним дипломным проектом. И сейчас уже через год мы имеем "серебряного льва".

Чтобы достичь успеха, по словам Ангелины, нужно любить свою работу, стараться выполнить ее хорошо и изначально не нацеливаться на фестивали. "Просто получайте удовольствие от процесса и старайтесь вытянуть максимум возможного из каждого проекта, потому что никогда не знаешь, во что он потом выльется. Чуть больше веры и такое может случиться с каждым", — уверена обладательница "Серебряного льва". Она и дальше продолжает мечтать и говорит, что открыта к новым предложениям. "У меня есть личные цели и думаю, что на этой награде дело точно не закончится. Но точно сказать о своих планах я пока не могу".