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Видеофакт: болельщик надел юбку теннисистки и сыграл на Уимблдоне
16.07.2017 09:50 — Разное | Sputnik Беларусь
Очень забавное видео удалось снять на турнире Уимблдон — бельгийская теннисистка Ким Клийтерс вызвала на корт болельщика, который советовал ей, как делать подачи.
Она протянула ему ракетку и вынудила спуститься с трибуны. Фанат согласился, однако его внешний вид не соответствовал правилам турнира, и Клийтерс достала из сумки свою запасную юбку. Когда полный мужчина натягивал поверх своих синих шорт белую юбочку, спортсменки катались по полу от смеха.
Затем он сделал несколько подач под громкие аплодисменты публики.
Уже после матча фанат из Ирландии написал в Twitter, что благодарен Ким Клийтерс за такую возможность и что он стал героем для своих дочерей, которые тоже являются фанатами бельгийской теннисистки.
Смотрите на видео один из лучших эпизодов Уимблдона.
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Первая ракетка мира в парном разряде Ким Клийтерс не растерялась, когда болельщик стал кричать с трибуны, как ей играть - она предложила сыграть ему самому.
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