Видеофакт: болельщик надел юбку теннисистки и сыграл на Уимблдоне

Очень забавное видео удалось снять на турнире Уимблдон — бельгийская теннисистка Ким Клийтерс вызвала на корт болельщика, который советовал ей, как делать подачи.

Она протянула ему ракетку и вынудила спуститься с трибуны. Фанат согласился, однако его внешний вид не соответствовал правилам турнира, и Клийтерс достала из сумки свою запасную юбку. Когда полный мужчина натягивал поверх своих синих шорт белую юбочку, спортсменки катались по полу от смеха.

Затем он сделал несколько подач под громкие аплодисменты публики.

Уже после матча фанат из Ирландии написал в Twitter, что благодарен Ким Клийтерс за такую возможность и что он стал героем для своих дочерей, которые тоже являются фанатами бельгийской теннисистки.

Thank you for going easy on me with the serve. You have made me a bigger hero to my 3 daughters who worship you BTW. — chris (@chrisquinnirl) 15 июля 2017 г.

​Смотрите на видео один из лучших эпизодов Уимблдона.