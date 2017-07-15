Психолог о природе детской агрессии /

В последнее время в выпусках новостей мы все чаще сталкиваемся с информацией, где фигурируют несовершеннолетние дети и подростки. Причем увеличивается количество сообщений о происшествиях с их участием совершенно уголовного характера. Либо дети уходят из дома, не потому, что прочли книги Льва Кассиля, просто решили таким образом проявить себя, забрав родительские сбережения. Почему возрастает в современном обществе градус детской агрессии?

"Агрессия на самом деле чувство здоровое, присущее всем людям. Служит оно для отстаивания своих границ, чтобы защитить себя. Она должна быть в норме, она есть у животных, она есть и у человека. Задача родителей, задача социума, задача школы не в том, чтобы задавить агрессию у подростка, а научить с ней грамотно обходиться. Понимать, что можно стукнуть, а можно пойти договариваться", — считает Мясникова.

Если же ребенок не сдержался и нападает, здесь нужно рассматривать каждый случай отдельно. Для нападения нужно немало агрессии. Она должна копиться. И для нападения агрессии должно быть столько, что она переходит в ярость. Значит, у ребенка не было других способов обращения с агрессией. Его не научили, что можно выпустить это чувство каким-то иным способом: физическими упражнениями, просто попинать бревно в лесу и так далее.

Сегодня приходится говорить о том, что подростковый кризис — это явление целиком и полностью социальное. Еще в начале ХХ века никаких подростковых кризисов не было и в помине. Потому что когда человек становился биологически зрелым, он создавал семью — его женили. Если это была девушка, ее выдавали замуж. И они за эту семью отвечали, пахали, сеяли, строили, и не возникало вопросов к взрослым разрешить делать что либо.

"Моя бабушка в 13 лет работала горничной и няней в доме какого-то военного. Это были послевоенные годы. Еще тогда был такой подход: пожалуйста, ты повзрослел, веди жизнь взрослого человека. Сейчас же получается так, что стремление ребенка к взрослости мы искусственно сдерживаем", — рассуждает психолог.

В современном мире уже недостаточно элементарных навыков прошлого для самостоятельной жизни. Для того чтобы проявить себя, нужно учиться и реализовываться, пускай и путем ошибок. Но подросток, биологически ощущающий себя взрослым человеком, не может на уровне социума включиться во взрослую жизнь — существуют ограничения на труд, на участие в общественной жизни и процессах. Отсюда и могут возникать конфликтные ситуации и вспышки агрессии, порой приводящие к тяжким последствиям.

Беседу с психологом Оксаной Мясниковой слушайте на радио Sputnik Беларусь.