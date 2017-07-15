Участница проекта «Моя стройка» Екатерина не стала дожидаться полного завершения строительных работ и недавно с семьей переехала из минской квартиры в собственный дом. Отделка не закончена, не вся мебель собрана, но она о своем решении не жалеет — загородная жизнь ей нравится.

На крыльце нас встречают вазоны с цветами, в прихожей — домашние тапочки. Дом большой — 200 м2 — и для того, чтобы его полностью обжить, семье понадобится некоторое время. Одна комната на первом этаже пока что является не кабинетом, а временным филиалом двухкомнатной квартиры — там сосредоточена основная часть вещей после переезда.



Мебель по вечерам собираем глава семейства сам

Первый этаж — это одна большая общественная зона. Кирпичную стену, отделяющую гостиную и кухню, решили отделать так, чтобы кирпичная фактура проявлялась под слоем шпатлевки. Такой вид по задумке должен был быть еще у одной стены гостиной, однако нанятые отделочники не поняли задумки хозяйки. Когда она приехала принимать работу, поверхность была зашпатлевана «наглухо», кирпич нигде не проглядывался. Решив, что сдирать шпатлевку слишком трудоемко, стену покрасили.





— Для нас все строители теперь делятся на тех, кто сильно раздражал, и тех, кто не очень, — делится «наболевшим» хозяйка дома. — Хуже всего было с теми, которые приезжают работать, а потом выясняется, что им инструмента какого-то не хватает, или материалы они не все заказали… Сколько раз приходилось ездить на стройрынок и искать то, что заказали монтажники, которые сами «закупками занимаются». Для меня эти хождения по рынку с запиской от строителя были настоящим стрессом.

И тем не менее, теперь, когда дом на 99% готов, владельцы не любят вспоминать о «косяках» своих строителей.

— Чтобы я еще сделала в гостиной, так установила бы еще несколько окон в пол, а еще лучше было бы сделать всю стену прозрачной, — говорит Екатерина.







Окно на кухне расположено сразу за мойкой. Хозяйка дома говорит, что это очень удобное решение

Кухня обособлена. Это самая обжитая часть дома. Мебель из IKEA уже полностью собрана. Екатерина говорит, что за границей кухонная техника стоит дешевле, однако на ее покупку и перевозку не было времени. Поэтому покупали все в Беларуси. Чтобы сразу полностью укомплектовать кухню, некоторую технику оформили в рассрочку.





— Большой двухдверный холодильник купили на 300 долларов дешевле, — говорит Екатерина, — Сбоку на нем была царапина, но так как он спрятался в нишу, то для нас это совсем не критично.





Камин в гостиной владельцы планировали изначально.

— Мы нашли этот камин на одном из сайтов частных объявлений, — рассказывает о своей удачной покупке Екатерина. — Человек им и пользовался-то всего несколько раз. Новый стоит примерно 600 долларов, нам этот продали в два раза дешевле. Мы им уже пользовались — работает отлично. Единственный нюанс, так это стекла топки — они быстро закоптились.





Рядом с камином будет домашний кинотеатр — в потолке сразу была предусмотрена ниша для опускающегося экрана.



Зеркало в светодиодной раме





В санузле на первом этаже решили не устанавливать душевую кабину. Слив воды идет в скрытый под плиткой трап. От остальной части помещения душ отделен стеклянной перегородкой.





Газ на улице появился недавно. Жители новой части поселка создали кооператив, и провели его полностью за свой счет.

Сердце системы отопления — газовый котел со встроенным бойлером нагрева горячей воды. Стоит отметить, что первый этаж отапливается только за счет теплых полов. Под большими окнами внутрипольные конвекторы не устанавливали — они показались владельцам дома неоправданно дорогими. На втором этаже стоят радиаторы.









Вода в центральном водопроводе оказалась с большим содержанием железа. Поэтому для ее очистки была установлена станция обезжелезивания. Стоила она не дешево — примерно 600 долларов.





Лестница со ступеньками из ясеня. В стены встроены светодиодные светильники. В ближайшее время будет смонтировано лестничное ограждение. Екатерина говорит, что монолитная лестница оказалась не самым дешевым вариантом: «Металлическая обошлась бы, наверное, дешевле».





На втором этаже находится четыре спальни с собственными выходами на балконы (их в доме два). На полах — паркет. Его хозяин дома укладывал собственноручно.





Ванная комната на втором этаже.



Розетки и выключатели обошлись примерно в 600 долларов





За всем, что происходит вокруг дома следят камеры.





Фасад дома уже утеплен и оштукатурен. Изначально планировалось его просто покрасить, но владельцы решили прибегнуть к помощи дизайнеров — проект фасада им сделали в студии «Зробім». Это будет комбинированная отделка: декоративной штукатурки «под бетон» и лиственницы.







Планируемая отделка фасада

Хозяйка дома говорит, что сначала планировалось въезжать в дом только после того, как он будет полностью готов. Но переезд состоялся немного раньше, но об этом нисколько не пожалела:

— Очень радуют дни, когда не надо ехать в Минск, — говорит Екатерина. — Почему бы летом и дома не побыть?