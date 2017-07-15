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Им бы шест, а не машину - эротическую мойку устроили в Гродно
16.07.2017 12:24 — Разное | Sputnik Беларусь
Эротическая мойки стала самым зрелищным конкурсом автофестиваля SunDay-2017, который прошел 15 июля в Гродно.
В нынешнем году показать, как нужно заводить машины и мужчин показали две команда из Гродно и одна из Минска.
© Фото: SunDay / Viktoria Shelby
Дамы подготовились к конкурсу основательно — надели короткие шорты, топы, колготки в сеточку и высокие шпильки. Практически все признались: "Мыть машину им приходится впервые".
Дамам выдали губки, пену, включили ритмичную музыку и в напутствие сказали: "Главное, чтобы было красиво и сексуально, а чистота на втором месте".
В течение 10 минут красавицы эротично танцевали вокруг машин, гладили губкой и капот, и стройные ноги, обнимались и показывали публике полуобнаженные женские прелести с самых удачных ракурсов.
"Им бы шест, а не машину", — шутили зрители, глядя, как участницы показывают самые смелые па.
Самых эротичных мойщиц выбрали с помощью зрителей. Победа досталась девушкам из команды "7 минут" из Гродно — смотрите на видео Sputnik.
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На фестивале SunDay-2017 девушки помыли машины, а заодно показали шоу, упругие попы и эротические танцы.
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