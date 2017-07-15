Им бы шест, а не машину - эротическую мойку устроили в Гродно

Эротическая мойки стала самым зрелищным конкурсом автофестиваля SunDay-2017, который прошел 15 июля в Гродно.

В нынешнем году показать, как нужно заводить машины и мужчин показали две команда из Гродно и одна из Минска.



© Фото: SunDay / Viktoria Shelby 300 уникальных авто съедутся на фестиваль SunDay под Гродно

Дамы подготовились к конкурсу основательно — надели короткие шорты, топы, колготки в сеточку и высокие шпильки. Практически все признались: "Мыть машину им приходится впервые".

Дамам выдали губки, пену, включили ритмичную музыку и в напутствие сказали: "Главное, чтобы было красиво и сексуально, а чистота на втором месте".

В течение 10 минут красавицы эротично танцевали вокруг машин, гладили губкой и капот, и стройные ноги, обнимались и показывали публике полуобнаженные женские прелести с самых удачных ракурсов.

"Им бы шест, а не машину", — шутили зрители, глядя, как участницы показывают самые смелые па.

Самых эротичных мойщиц выбрали с помощью зрителей. Победа досталась девушкам из команды "7 минут" из Гродно — смотрите на видео Sputnik.