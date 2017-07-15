Белорусы пополнили медальную копилку золотом и серебром на молодежном ЧЕ по легкой атлетике

Белорусские легкоатлеты завоевали еще две медали на молодежном чемпионате Европы в польском Быдгоще.

Дмитрий Набоков выиграл золото в секторе по прыжкам в высоту (2,24 метра).



Дмитрий Набоков. Фото с сайта bfla.eu

— Конечно, хотелось прыгнуть выше, но я очень рад медали, и тому, что удалось, наконец, реализовать себя, хоть и были технические сложности. Здорово, что достойно представил нашу сборную на таких крупных соревнованиях. Очень благодарен своим тренерам Олейнику Владимиру Михайловичу, Фомичеву Владимиру Леонидовичу, своей Бубочке и Семёну!!! Я молодец! Но мой тренер лучше!, — цитирует спортсмена официальный сайт БФЛА.

Серебряной медалисткой ЧЕ стала Эльвира Герман на дистанции 100 м с барьерами (12,95 с).



Эльвира Герман. Фото с сайта bfla.eu

— Круто, конечно. Не думаю, что я оправдала ожидания. Все, наверное, рассчитывали, что я выиграю. Но я довольна. Точно знала, что буду второй. Девочка из Нидерландов, которая победила, весь сезон бежит стабильно быстрее меня. У меня все хорошо: я установила «сизон бест», снова подтвердила норматив на чемпионат мира. Готовимся дальше, это не конец сезона. Постараюсь порадовать болельщиков на «мире», — приводит слова Эльвиры Герман официальный сайт БФЛА.

Теперь в копилке белорусской команды на молодежном чемпионате Европы стало 3 медали. Накануне серебро в беге на 100 м завоевала Кристина Тимановская.