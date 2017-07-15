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На Уимблдоне зритель учил теннисистку играть. Она вызвала его на корт и нарядила в женскую форму

16.07.2017 13:45 — Разное | Tut.by  
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Во время выставочного матча на Уимблдоне бельгийская теннисистка Ким Клийстерс не выдержала подсказок от одного из зрителей и предложила ему сыграть против нее. Болельщик — это был ирландец Крис Квинн — согласился и вышел на корт.

Видео: Chris Gin

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Но оставалась одна проблема: дресс-код Уимблдона предписывает всем игрокам быть в белых шортах и майке. Клийстерс принесла свою запасную форму, и с помощью спортсменок Квинн надел ее.

Мужчина дважды неудачно принял подачу Клийстерс, а затем сфотографировался с теннисистками.

Позже Квинн поблагодарил теннисистку в твиттере.

«Спасибо за мягкую подачу. Вы сделали меня еще большим героем для трех моих дочерей, которые обожают вас».

 
 
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Во время выставочного матча на Уимблдоне бельгийская теннисистка Ким Клийстерс не выдержала подсказок от одного из зрителей и предложила ему сыграть против нее.

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