На Уимблдоне зритель учил теннисистку играть. Она вызвала его на корт и нарядила в женскую форму

Во время выставочного матча на Уимблдоне бельгийская теннисистка Ким Клийстерс не выдержала подсказок от одного из зрителей и предложила ему сыграть против нее. Болельщик — это был ирландец Крис Квинн — согласился и вышел на корт.

Видео: Chris Gin

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Но оставалась одна проблема: дресс-код Уимблдона предписывает всем игрокам быть в белых шортах и майке. Клийстерс принесла свою запасную форму, и с помощью спортсменок Квинн надел ее.

Мужчина дважды неудачно принял подачу Клийстерс, а затем сфотографировался с теннисистками.

Позже Квинн поблагодарил теннисистку в твиттере.

Thank you for going easy on me with the serve. You have made me a bigger hero to my 3 daughters who worship you BTW. — chris (@chrisquinnirl) 15 июля 2017 г.

«Спасибо за мягкую подачу. Вы сделали меня еще большим героем для трех моих дочерей, которые обожают вас».