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На «Славянском базаре» определят фаворитов эстрадной песни

16.07.2017 14:12 — Разное | Ежедневник  
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На «Славянском базаре» определят фаворитов эстрадной песни

Сегодня в воскресенье 16 июля вечером определятся фавориты XXVI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2017".

 Одним из главных событий сегодня на "Славянском базаре" станет второй, заключительный день финала конкурса. На сцене Летнего амфитеатра 15 талантливых певцов исполнят мировые хиты. Голосование на конкурсе открытое, поэтому зрители сразу увидят сумму баллов за два дня. Однако окончательное решение жюри о распределении призов лауреатам и присуждении Гран-при станет известно лишь в день закрытия форума, пишет БЕЛТА. 

К слову, выступать артистам придется на звенящей эмоциями площадке - перед ними в Летнем амфитеатре выступит любимчик витебской публики Стас Михайлов. Богатой в этот день будет и театральная программа форума: московский театр на Юго-Западе привез на "Славянский базар" шахматный детектив "Игра в Наполеона", а агентство "Арт-партнер XXI" - мелодраму "семейный ужин в половине второго".

И в Коласовском театре состоится презентация выставки, посвященной 40-летию Театра на Юго-Западе. Особенно феерично заполнит улицы фэст "На семи ветрах" - зрителей ждут более десятка представлений театров и перформеров из России, Беларуси, Швеции, выступления танцоров и музыкантов. Это последняя возможность насладиться фестивальной суетой в открытом доступе - вечером состоится закрытие фэста. Причем феерично - огненным шоу "Ветер ночных огней" в парке Фрунзе.

 
Теги: Витебск
 
 
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Сегодня в воскресенье 16 июля вечером определятся фавориты XXVI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2017".

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