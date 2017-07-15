Стас Михайлов о Солодухе и белорусском баянисте Воронко

В воскресенье в рамках "Славянского базара" прошла пресс-конференция российского музыканта Стаса Михайлова. Один из журналистов в зале задал Михайлову вопрос, знает ли он творчество Александра Солодухи.

"Он талантливый человек, вы его здесь, наверняка, лучше знаете. Я его знаю по тем песням, которые когда-то звучали в России. Сейчас его творчество не особо знаю, потому что оно у нас не транслируется", — рассказал Михайлов.

Также российский певец сообщил, что в Австралии встретился белорусским баянистом Виталием Воронко, который на улице пел его песню. Они спели вместе, правда, денег не заработали, пошутил он.