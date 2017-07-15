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Стас Михайлов о Солодухе и белорусском баянисте Воронко

16.07.2017 14:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В воскресенье в рамках "Славянского базара" прошла пресс-конференция российского музыканта Стаса Михайлова. Один из журналистов в зале задал Михайлову вопрос, знает ли он творчество Александра Солодухи.

Стас Михайлов о Солодухе и белорусском баянисте Воронко
© Фото: Страница Виталия Воронко в соцсети "ВКонтакте"
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"Он талантливый человек, вы его здесь, наверняка, лучше знаете. Я его знаю по тем песням, которые когда-то звучали в России. Сейчас его творчество не особо знаю, потому что оно у нас не транслируется", — рассказал Михайлов.

Также российский певец сообщил, что в Австралии встретился белорусским баянистом Виталием Воронко, который на улице пел его песню. Они спели вместе, правда, денег не заработали, пошутил он.

 
 
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Во время пресс-конференции на "Славянском базаре" певец Стас Михайлов высказался о белорусских артистах Александре Солодухе и баянисте Виталии Воронко.

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