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Выезда из Беларуси в Литву ожидают более 400 грузовиков

16.07.2017 15:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 июл — Sputnik. Более 400 автомобилей ожидают выезда из Беларуси в Литву в пунктах пропуска, сообщили Sputnik в пресс-службе Госпогранкомитета.

Очереди на белорусско-литовской границе сформировались еще в течение будних дней, к выходным они стали еще больше.

Так, по состоянию на день воскресенья в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе стоят более 400 фур: 180 — в "Каменном логе", 110 — в "Привалке", 72 — в "Бенякони" и 60 — в "Котловке".

На границе Беларуси и Латвии выезда ожидают 230 грузовиков, на границе с Польшей — 15.

В нескольких пунктах пропуска есть и небольшие очереди на выезд из легковых автомобилей. Так, в пункте Брест на польской границе стоят 40 автомобилей, а в Каменном логе — еще десять.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В одном из пунктов пропуска на белорусско-литовской границе образовалась и очередь из легковых автомобилей.

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