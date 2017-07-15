Протоиерей Федор Повный о том, почему не надо бояться исповеди /

Бремя грехов ("промахов" — греч.), которое с течением жизни накапливается в каждом из нас, разрушает не только душу и психический образ, но и здоровье человека, и снять это бремя призвано таинство исповеди, когда человек, с чувством искреннего раскаяния и намерением измениться к лучшему, рассказывает священнику — свидетелю покаяния, о своих "промахах". Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода г. Минска, рассказал радио Sputnik Беларусь о таинстве исповеди и поделился добрым советом с нашими радиослушателями.

"Покаяние — это великая тайна, и если кто-то озвучивает чей-то покаянный грех, такой человек автоматически подвергается проклятию Божию. Сила таинства покаяния не только в том, что мы получаем прощение грехов от Бога, но и в тех духовных силах, которые не дадут нам вернуться ко греху в будущем", — сказал священник.

По мнению Федора Повного правильность даже не вопросов священника, а правильность общения является самым главным моментом прикосновения к таинству. Особенно это важно для первой исповеди, для исповеди ребенка.

Причастие, как и исповедь, является важнейшим и удивительнейшим таинством, которое описывается многими учеными как чудо, меняющее саму сущность человека, зачастую даже физические процессы приобретают иную форму. Говоря о жизни души, мы, как правило, используем свои, человеческие представления. Но совсем иное дело — мироустройство с точки зрения Бога.

"Для Бога понятие "время" не существует. Это наше, человеческое измерение. Поэтому все зависит от нас, от нашего внутреннего устроения. Когда мы нарушаем закон, это может привести к неким локальным изменениям, которые касаются нас самих, или наших близких. Но когда мы нарушаем закон Божий, это может привести к изменениям вселенского характера. Вот почему так важна духовная составляющая нашей жизни. Иногда молитва одного человека может спасти целый город. Молитва нескольких праведников может остановить вселенскую катастрофу", — отмечает священник.

Интервью с протоиереем Федором Повным слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.