Умер актер Толоконников – исполнитель роли Шарикова в «Собачьем сердце»

В Москве на 75 году жизни 15 июля скончался актер Владимир Толоконников, исполнитель роли Шарикова в фильме «Собачье сердце».

Фильм был снят режиссером Владимиром Бортко, он вышел на экраны в 1988 году и стал очень популярным. Режиссер признался, что «Собачье сердце» – это его лучшая картина, и во многом благодаря именно исполнителю главной роли.

«Я познакомился с Володей Толоконниковым более 20 лет назад на фильме «Собачье сердце». По общему признанию, это лучшее мое кино, и то, что это мое лучшее кино, в значительной степени благодаря ему – Володе Толоконникову, который сыграл в нем Шарикова – не очень, мягко говоря, приятного человека, и, тем не менее, он сыграл его здорово», – цитирует Бортко ТАСС .

«Он был добрым, хорошим и отзывчивым человеком, совершенно непохожим на тот образ, который он сделал, что говорит о том, что он прежде всего хороший актер», – отметил режиссер.

Актер запомнился зрителям еще одним великолепным фильмом «Хоттабыч», где превосходно исполнил главную роль в комедийном стиле – он был комедийным острохарактерным актером.

Толоконников родился 25 июня 1943 года в Алма-Ате. Окончил Ярославское театральное училище в 1973 году. После работал в алматинском театре русской драмы имени Лермонтова.

Кадры из фильма «Собачье сердце»