Алена Водонаева снова устроила интернет-скандал

МИНСК, 16 июл — Sputnik. Новый скандал разгорелся в интернете — между телеведущей Аленой Водонаевой и певицей Верой Брежневой.



© Sputnik / Виктор Толочко В Минске прокомментировали "11 часов" Водонаевой в аэропорту

Белорусы в большинстве своем услышали о телеведущей Водонаевой в начале июня : она заявляла о будто бы проведенных в аэропорту Минска 11 часах и "несправедливом" обыске со стороны белорусских пограничников.

На этой неделе вокруг Водонаевой разгорелся новый скандал: ее заблокировала в Instagram Вера Брежнева после того, как телеведущая написала пост про разлучниц.

"Мы живем в стране двойных стандартов. В очень противоречивом обществе. В котором девушку, которая в 20 лет поучаствовала в реалити-шоу и встречалась с парнями по симпатии, будут уважать меньше, чем девушку, которая, пев в 20 лет в женском коллективе, интенсивно… спала с женатым продюсером (певцом, режиссером, бизнесменом, мужчиной в общем!) или еще хлеще — увела его из семьи!" — именно на этот текст Водонаевой и обиделась Брежнева, а телеведущая вновь его опубликовала в социальных сетях.

Брежнева действительно замужем за продюсером "Виа Гры" Константином Меладзе — они тайно сыграли свадьбу в 2015 году.

Пользователи социальных сетей в основном поддержали в этом конфликте Брежневу и указали на бестактность Водонаевой.