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Алена Водонаева снова устроила интернет-скандал

16.07.2017 16:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 июл — Sputnik. Новый скандал разгорелся в интернете — между телеведущей Аленой Водонаевой и певицей Верой Брежневой.

Алена Водонаева снова устроила интернет-скандал
© Sputnik / Виктор Толочко
В Минске прокомментировали "11 часов" Водонаевой в аэропорту

Белорусы в большинстве своем услышали о телеведущей Водонаевой в начале июня: она заявляла о будто бы проведенных в аэропорту Минска 11 часах и "несправедливом" обыске со стороны белорусских пограничников.

На этой неделе вокруг Водонаевой разгорелся новый скандал: ее заблокировала в Instagram Вера Брежнева после того, как телеведущая написала пост про разлучниц.

"Мы живем в стране двойных стандартов. В очень противоречивом обществе. В котором девушку, которая в 20 лет поучаствовала в реалити-шоу и встречалась с парнями по симпатии, будут уважать меньше, чем девушку, которая, пев в 20 лет в женском коллективе, интенсивно…  спала с женатым продюсером (певцом, режиссером, бизнесменом, мужчиной в общем!) или еще хлеще — увела его из семьи!" — именно на этот текст Водонаевой и обиделась Брежнева, а телеведущая вновь его опубликовала в социальных сетях.

Брежнева действительно замужем за продюсером "Виа Гры" Константином Меладзе — они тайно сыграли свадьбу в 2015 году.

Пользователи социальных сетей в основном поддержали в этом конфликте Брежневу и указали на бестактность Водонаевой.

Я думаю куда у меня Вера Брежнева из ленты делась. Столько лет на неё подписана. Нравилось творчество, нравилось любоваться красивыми фотографиями. Набираю её аккаунт — я в блоке. Хм… Озадачилась, звоню своему директору с вопросом — может я чего не знаю? И тут выясняется, что различные дермо сайты и паблики растащили мой пост о певицах и девушках из шоу-бизнеса, повырывали из контекста, состряпали статей и подали как "прямую речь" Водонаевой о Брежневой. Хм… Ну если Вера приняла это на свой счёт и отнесла себя к интенсивно сосу..ей женатому человеку, тогда ок. Я не в курсе её личной жизни. Просто её контент в инстаграм мне был очень интересен…

 
Теги: Минск
 
 
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Российская телеведущая обидела своим постом Веру Брежневу, и та заблокировала ее в Instagram.

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