Минский фестиваль крафтового пива: музыка, творчество, общение и пиво

На фестивале Minsk Craft Beer Fest организаторы впервые собрали белорусских и зарубежных производителей пива, а также импортеров этого пенного напитка. Продукция 20 пивоварен со всей страны, от Минска до Жажелки, сырье для производства пива в домашних или мелко-промышленных условиях, музыка от лучших ди-джеев, общение со старыми друзьями — всего этого было в достатке в Минске на проспекте Машерова, в культурном центре "Корпус", разместившемся в бывшем восьмом корпусе завода "Горизонт".

Кроме возможности познакомится с интересными сортами пива, гости фестивали могли насладиться специальными закусками и блюдами от представителей фуд-корта, поучаствовать в разнообразных соревнованиях, характерных для пивной эстетики — настольный футбол, или бир-понг.

К общему удовольствию мероприятие длилось с обеда до позднего вечера субботы. Далеко не все гости праздника смогли отправиться по домам на своих двоих. Что не испортило настроения никому.