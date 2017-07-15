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Минский фестиваль крафтового пива: музыка, творчество, общение и пиво

16.07.2017 16:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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На фестивале Minsk Craft Beer Fest организаторы впервые собрали белорусских и зарубежных производителей пива, а также импортеров этого пенного напитка. Продукция 20 пивоварен со всей страны, от Минска до Жажелки, сырье для производства пива в домашних или мелко-промышленных условиях, музыка от лучших ди-джеев, общение со старыми друзьями — всего этого было в достатке в Минске на проспекте Машерова, в культурном центре "Корпус", разместившемся в бывшем восьмом корпусе завода "Горизонт".

Минский фестиваль крафтового пива: музыка, творчество, общение и пиво
© Pexels
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Кроме возможности познакомится с интересными сортами пива, гости фестивали могли насладиться специальными закусками и блюдами от представителей фуд-корта, поучаствовать в разнообразных соревнованиях, характерных для пивной эстетики — настольный футбол, или бир-понг.

К общему удовольствию мероприятие длилось с обеда до позднего вечера субботы. Далеко не все гости праздника смогли отправиться по домам на своих двоих. Что не испортило настроения никому.

 
Теги: Минск
 
 
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Ведущий радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев не смог пройти мимо первого белорусского фестиваля крафтового пива – Minsk Craft Beer Fest-2017, состоявшегося в субботу, 15...

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