Роджер Федерер стал рекордсменом по числу титулов на Уимблдоне

Швейцарец Роджер Федерер в 8-й раз выиграл одиночный разряд Уимблдона.

В решающем поединке Роджер Федерер (№ 5 рейтинга WTA) встречался с хорватом Марином Чиличем (№ 7) и победил в трех сетах — 6:3, 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 41 минуту.

Роджер Федерер выиграл нынешний Уимблдон, не отдав соперникам ни одного сета!

Роджер Федерер уже 11 раз добирался до финала, и 8 из них оказались для него победными (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017). По количеству титулов на Уимблдоне он вышел на первое место, опередив американца Пита Сампраса.

Кроме того, выйдя в финал, Роджер Федерер обновил и рекорд по количеству финалов Уимблдона (11). Также Федерер обновил рекорд по числу финалов на турнирах «Большого шлема» (29).

Напомним, что еще на старте Уимблдона Роджер Федерер установил рекорд по числу победных матчей на Уимблдоне.

Для Марина Чилича это первый выход в финал Уимблдона. Прежде его лучшими достижениями здесь были три кряду выхода в четвертьфинал (2014, 2015, 2016).