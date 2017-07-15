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Белорусские футболисты в серии пенальти проиграли Кубок короля в Таиланде

16.07.2017 17:49 — Разное | Tut.by  
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Белорусские футболисты проиграли в серии послематчевых пенальти сборной Таиланда в финале Кубка короля в Бангкоке.


Фото: АБФФ

Как и в полуфинальной встрече с командой Буркина-Фасо, основное время финального матча завершилось вничью (0:0). Но на сей раз в серии послематчевых пенальти оказался успешнее соперник белорусской дружины — 5:4.

В серии послематчевых ударов голами у белорусов отметились Савицкий, Соловей, Шевченко и Волков. Выстрелы Клопоцкого и Скитова отразил голкипер сборной Таиланда.

Таиланд — Беларусь — 0:0 (пенальти — 5:4)

16 июля. Бангкок. Стадион. «Раджамангала».

Беларусь: Дударь, Скитов, Хвалько, Наумов (к), Печенин, Климович, Волков, Бессмертный (Клопоцкий, 60), Котляров (Соловей, 70), Антилевский (Савицкий, 58), Шевченко.

Предупреждения: Дечмитр (40); Хвалько (67), Скитов (73), Волков (83).

Пенальти: 0:1 — Савицкий. 1:1 — Винотхай. 1:1 — Клопоцкий (вратарь). 1:1 — Нотчайя (промах). 1:2 — Соловей. 2:2 — Роллер. 2:3 — Шевченко. 3:3 — Пуангчан. 3:4 — Волков. 4:4 — Бунматхан. 4:4 — Скитов (вратарь). 5:4 — Чаттхонг.

На Кубок короля Таиланда тренерский штаб во главе с Игорем Криушенко и наставником «молодежки» Людасом Румбутисом взял только игроков чемпионата Беларуси, причем в команду не вызывались футболисты команд, выступающих в еврокубках.

 
 
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Белорусские футболисты проиграли в серии послематчевых пенальти сборной Таиланда в финале Кубка короля в Бангкоке.

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