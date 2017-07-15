Успехи белорусских гребцов в Пловдиве: сдержанный оптимизм /

Медали белорусских спортсменов на Чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в болгарском Пловдиве внесли некий светлый луч в пасмурность нынешнего уикенда. Выступление белорусских гребцов прокомментировал официальный представитель Министерства спорта и туризма Республики Беларусь Владимир Нестерович.



© Sputnik Алексей Филиппов Белорусы заработали еще две награды на ЧЕ по гребле

"Мы достаточно спокойно, но с определенным оптимизмом смотрим на эти результаты, потому что на недавнем этапе Кубка мира у нас было 10 медалей, здесь пока 6, так что продолжаем болеть… В этом году главные усилия нужно сосредоточить на Чемпионате мира в Чехии, который будет проходить в августе, и там показать и пик формы, и всю нашу мощь", — сказал Нестерович.

Напомним, что в Пловдиве на дистанции 500 метров экипаж байдарки 4-ки в составе Романа Петрушенко, Никиты Бобрикова, Дмитрия Третьяка и Виталия Белько стал третьими на дистанции, Байдарочница-одиночка Ольга Худенко на дистанции 500 метров завоевала серебряную награду, ее коллега на такой же дистанции тоже стал обладателем "серебра". В каноэ 2-ке на 500 метров Елена Ноздрева и Камилла Бобр пришли к финишу вторыми, в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров Елена Ноздрева завоевала бронзу. В каноэ 2-ке у мужчин на 200 метров Андрей Богданович и Денис Маклай стали вторыми.

Комментарий Владимира Нестеровича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.