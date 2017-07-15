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Белорусские школьники завоевали четыре медали на международной химической олимпиаде

16.07.2017 18:25 — Разное | Tut.by  
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C 6 по 15 июля в Таиланде прошла 49-я Международная химическая олимпиада. Белорусские школьники привезли оттуда четыре медали — три «серебра» и одну «бронзу».


В этом году за награды боролись 297 участников из 76 стран мира. Они разыграли между собой 36 золотых, 65 серебряных и 95 бронзовых медалей.

Бронзовую медаль белорусской команде принес выпускник Лицея БГУ Роман Мазур. Серебряные медали завоевали Алексей Харлап (гимназия № 2 Бобруйска) и Алексей Гороховский (гимназия № 29 Минска). Наилучший результат в команде показала десятиклассница Полина Булавская (Лицей БГУ), которая также попала в число серебряных призеров.

На соревновании школьники выполняли задания практического и теоретического туров. Например, участникам предстояло измерить кислотность воды с помощью кислотно-основных индикаторов и спектрофотометрических измерений, определить концентрацию раствора иодата калия и синтезировать сложное органическое соединение путем конденсации пентанона-3 и пара-хлорбензальдегида.

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Теги: Минск
 
 
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В этом году за награды боролись 297 участников из 76 стран мира.

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