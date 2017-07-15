ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видеофакт: авария с участием фуры и легковушки на трассе М1

16.07.2017 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

ДТП с участием грузовой фуры и легкового автомобиля произошло сегодня во второй половине дня на трассе М1 (Брест — Москва) около деревни Перки.

Как передает корреспондент Sputnik c места событий, из-за аварии на трассе образовалась пробка в направлении Минска.

В результате столкновения транспортных средств есть пострадавшие.

"На дороге лежит человек, ему оказывают медицинскую помощь", — сообщили очевидцы ДТП.

Подробностей аварии от областного ГАИ на данный момент нет. Согласно видеокадрам, столкновение произошло недалеко от пешеходного перехода и остановки "Перки". У легкового автомобиля сильно повреждена задняя часть. У фуры — передняя.

Смотрите на Sputnik видео с места аварии на трассе М1.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Столкновение произошло в Кобринском районе на трассе М1 в воскресенье, на месте аварии работают сотрудники ГАИ, скорой медицинской помощи и МЧС. Смотрите на видео...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Авиасалон МАКС-2017 объединит авиацию прошлого и будущего
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика