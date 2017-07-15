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Видеофакт: авария с участием фуры и легковушки на трассе М1
16.07.2017 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь
ДТП с участием грузовой фуры и легкового автомобиля произошло сегодня во второй половине дня на трассе М1 (Брест — Москва) около деревни Перки.
Как передает корреспондент Sputnik c места событий, из-за аварии на трассе образовалась пробка в направлении Минска.
В результате столкновения транспортных средств есть пострадавшие.
"На дороге лежит человек, ему оказывают медицинскую помощь", — сообщили очевидцы ДТП.
Подробностей аварии от областного ГАИ на данный момент нет. Согласно видеокадрам, столкновение произошло недалеко от пешеходного перехода и остановки "Перки". У легкового автомобиля сильно повреждена задняя часть. У фуры — передняя.
Смотрите на Sputnik видео с места аварии на трассе М1.
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Столкновение произошло в Кобринском районе на трассе М1 в воскресенье, на месте аварии работают сотрудники ГАИ, скорой медицинской помощи и МЧС. Смотрите на видео...
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