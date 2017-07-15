Видеофакт: авария с участием фуры и легковушки на трассе М1

ДТП с участием грузовой фуры и легкового автомобиля произошло сегодня во второй половине дня на трассе М1 (Брест — Москва) около деревни Перки.

Как передает корреспондент Sputnik c места событий, из-за аварии на трассе образовалась пробка в направлении Минска.

В результате столкновения транспортных средств есть пострадавшие.

"На дороге лежит человек, ему оказывают медицинскую помощь", — сообщили очевидцы ДТП.

Подробностей аварии от областного ГАИ на данный момент нет. Согласно видеокадрам, столкновение произошло недалеко от пешеходного перехода и остановки "Перки". У легкового автомобиля сильно повреждена задняя часть. У фуры — передняя.

Смотрите на Sputnik видео с места аварии на трассе М1.