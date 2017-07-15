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Эксперты СНГ согласовали план профилактики экстремизма
16.07.2017 19:33 — Разное | Ежедневник
Если проект плана будет утвержден Советом министров иностранных дел СНГ, соответствующие страны будут совместно заниматься профилактикой экстремизма среди молодежи.
Проект плана предусматривает мероприятия на 2018-2020 годы по реализации стратегии международного молодежного сотрудничества государств - участников СНГ.
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Будут также предприниматься меры для повышения уровня межэтнической толерантности и развития межкультурного диалога, расширения взаимодействия молодых представителей этнических диаспор стран Содружества.
Документ предусматривает широкий спектр направлений работы с молодежью. Одно из них связано с обеспечением равноправного доступа к качественному образованию, внедрением новых форм обучения, включая создание сетевых учебных заведений и использование дистанционного и неформального обучения.
Запланированы также шаги для поддержки социально уязвимой части молодежи, включая инвалидов, сирот, детей из многодетных и неблагополучных семей, беженцев и вынужденных переселенцев. Кроме того, проект плана содержит мероприятия, направленные на выявление и поддержку талантливой молодежи, активизацию контактов между общественными молодежными объединениями, содействие и создание благоприятных условий для вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность.В документе прописаны механизмы контроля за его реализацией. Эксперты СНГ 14 июля на заседании в штаб-квартире СНГ в Минске доработали и согласовали проект плана и большинством голосов решили направить документ на утверждение Советом министров иностранных дел СНГ.
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Если проект плана будет утвержден Советом министров иностранных дел СНГ, соответствующие страны будут совместно заниматься профилактикой экстремизма среди...
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