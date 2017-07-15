Если проект плана будет утвержден Советом министров иностранных дел СНГ, соответствующие страны будут совместно заниматься профилактикой экстремизма среди молодежи.

Проект плана предусматривает мероприятия на 2018-2020 годы по реализации стратегии международного молодежного сотрудничества государств - участников СНГ.

Как сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ, в проект плана включены мероприятия, направленные на профилактику среди молодежи государств - участников СНГ этнического, религиозного и политического экстремизма, недопущение распространения ксенофобии и нетерпимости.

Будут также предприниматься меры для повышения уровня межэтнической толерантности и развития межкультурного диалога, расширения взаимодействия молодых представителей этнических диаспор стран Содружества.

Документ предусматривает широкий спектр направлений работы с молодежью. Одно из них связано с обеспечением равноправного доступа к качественному образованию, внедрением новых форм обучения, включая создание сетевых учебных заведений и использование дистанционного и неформального обучения.

Запланированы также шаги для поддержки социально уязвимой части молодежи, включая инвалидов, сирот, детей из многодетных и неблагополучных семей, беженцев и вынужденных переселенцев. Кроме того, проект плана содержит мероприятия, направленные на выявление и поддержку талантливой молодежи, активизацию контактов между общественными молодежными объединениями, содействие и создание благоприятных условий для вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперты СНГ согласовали план профилактики экстремизма Если проект плана будет утвержден Советом министров иностранных дел СНГ, соответствующие страны будут совместно заниматься профилактикой экстремизма среди...