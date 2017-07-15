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Эксперты СНГ согласовали план профилактики экстремизма

16.07.2017 19:33 — Разное | Ежедневник  
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Эксперты СНГ согласовали план профилактики экстремизма

Если проект плана будет утвержден Советом министров иностранных дел СНГ, соответствующие страны будут совместно заниматься профилактикой экстремизма среди молодежи.

Проект плана предусматривает мероприятия на 2018-2020 годы по реализации стратегии международного молодежного сотрудничества государств - участников СНГ.

Как сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ, в проект плана включены мероприятия, направленные на профилактику среди молодежи государств - участников СНГ этнического, религиозного и политического экстремизма, недопущение распространения ксенофобии и нетерпимости.

Будут также предприниматься меры для повышения уровня межэтнической толерантности и развития межкультурного диалога, расширения взаимодействия молодых представителей этнических диаспор стран Содружества.

Документ предусматривает широкий спектр направлений работы с молодежью. Одно из них связано с обеспечением равноправного доступа к качественному образованию, внедрением новых форм обучения, включая создание сетевых учебных заведений и использование дистанционного и неформального обучения.

Запланированы также шаги для поддержки социально уязвимой части молодежи, включая инвалидов, сирот, детей из многодетных и неблагополучных семей, беженцев и вынужденных переселенцев. Кроме того, проект плана содержит мероприятия, направленные на выявление и поддержку талантливой молодежи, активизацию контактов между общественными молодежными объединениями, содействие и создание благоприятных условий для вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность.

В документе прописаны механизмы контроля за его реализацией. Эксперты СНГ 14 июля на заседании в штаб-квартире СНГ в Минске доработали и согласовали проект плана и большинством голосов решили направить документ на утверждение Советом министров иностранных дел СНГ.
 
Теги: Минск
 
 
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