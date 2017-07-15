Белорусы завоевали 6 медалей на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ

Шесть медалей (4 серебра, 2 бронзы) завоевали белорусы на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который прошел 14−16 июля в болгарском Пловдиве.

Серебряными медалистами чемпионата Европы стали женская каноэ-двойка на дистанции 500 м (Алена Ноздрева, Камила Бобр), Ольга Худенко в состязаниях женских байдарок-одиночек на 500 м, Никита Бориков среди мужских байдарок-одиночек на 500 м, а также мужская каноэ-двойка на 200 м (Андрей Богданович, Денис Махлай).

Бронзу завоевали Алена Ноздрева в женской каноэ-одиночке на 200 м и мужская байдарка-четверка на 500 м (Роман Петрушенко, Дмитрий Третьяков, Никита Бориков, Виталий Белько).

В медальном зачете чемпионата Европы белорусская сборная с 6 наградами (0, 4, 2) заняла 11-е место. По общему числу медалей Беларусь оказалась на 5-й строке вслед за Венгрией (16), Германией (10), Россией (10) и Польшей (9).

Фото: europecanoeevents.com