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Белорусы завоевали 6 медалей на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ

16.07.2017 20:12 — Разное | Tut.by  
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Шесть медалей (4 серебра, 2 бронзы) завоевали белорусы на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который прошел 14−16 июля в болгарском Пловдиве.

Серебряными медалистами чемпионата Европы стали женская каноэ-двойка на дистанции 500 м (Алена Ноздрева, Камила Бобр), Ольга Худенко в состязаниях женских байдарок-одиночек на 500 м, Никита Бориков среди мужских байдарок-одиночек на 500 м, а также мужская каноэ-двойка на 200 м (Андрей Богданович, Денис Махлай).

Бронзу завоевали Алена Ноздрева в женской каноэ-одиночке на 200 м и мужская байдарка-четверка на 500 м (Роман Петрушенко, Дмитрий Третьяков, Никита Бориков, Виталий Белько).

В медальном зачете чемпионата Европы белорусская сборная с 6 наградами (0, 4, 2) заняла 11-е место. По общему числу медалей Беларусь оказалась на 5-й строке вслед за Венгрией (16), Германией (10), Россией (10) и Польшей (9).

Фото: europecanoeevents.com
 
 
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Шесть медалей (4 серебра, 2 бронзы) завоевали белорусы на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который прошел 14−16 июля в болгарском Пловдиве.

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