Призыв арабских стран лишить Катар ЧМ-2022 оказался фейком

Арабские страны не обращались к руководству ФИФА с просьбой лишить Катар чемпионата мира по футболу 2022 года. Опубликовавшее их призыв швейцарское агентство заявило, что ничего подобного не писало.



Новость о том, что арабские страны призвали лишить Катар чемпионата мира 2022 года, накануне опубликовало агентство Reuters со ссылкой на швейцарскую версию сайта The Local. В ней говорилось о том, что шесть стран, которые в июне разорвали дипломатические отношения с Катаром, призвали главу Международной футбольной федерации Джанни Инфантино экстренно рассмотреть возможность переноса мирового первенства в другую страну.



Новость прокомментировали в ФИФА, где заявили, что не получали подобного сообщения. В свою очередь, глава Российского футбольного союза Виталий Мутко в интервью агентству «Р-Спорт» выразил надежду, что политики найдут решение в этом вопросе.



Однако 16 июля сооснователь The Local Джеймс Сэведж заявил агентству Reuters, что его агентство никогда не публиковало и не удаляло новость о том, что призыв к ФИФА существовал. По его словам, журналисты издания не имели никакого отношения к этой информации.



По словам Сэведжа, новость, которую взяло агентство Reuters, была создана на фейковом сайте, который имитировал The Local. Его создатели неизвестны.



Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, ОАЭ, Бахрейн, Египет, Мальдивская Республика и Коморские Острова в начале июня объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, назвав страну «базой террористов». Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в качестве созидательной меры направили в Катар список из 13 пунктов, которые страна должна выполнить для восстановления отношений с ними.



Помимо прочего среди этих требований были разрыв отношений Катара с организациями «Хезболла», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида» и «Исламское государство» (последние три организации запрещены в России), ликвидация телеканала Al Jazeera и закрытие военной базы Турции на территории Катара.

