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Белорусы завоевали 2 медали на юношеском чемпионате мира по легкой атлетике
Белорусские спортсмены завоевали две медали на юношеском (U18) чемпионате мира по легкой атлетике, который прошел в столице Кении Найроби.
Как уже сообщалось, серебро в толкании ядра выиграл
Бронзовую награду в метании молота везет домой Екатерина Володкевич (68,17 м), сообщает официальный
В финале метания молота у девушек кроме Екатерины Володкевич выступала также белоруска Татьяна Романович, занявшая в итоговом протоколе 5-е место (66,25 м).
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Белорусские спортсмены завоевали две медали на юношеском (U18) чемпионате мира по легкой атлетике, который прошел в столице Кении Найроби.
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