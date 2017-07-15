Белорусы завоевали 2 медали на юношеском чемпионате мира по легкой атлетике

Белорусские спортсмены завоевали две медали на юношеском (U18) чемпионате мира по легкой атлетике, который прошел в столице Кении Найроби.

Как уже сообщалось, серебро в толкании ядра выиграл Михаил Самусев (19,99 м).



Михаил Самусев. Фото с сайта bfla.eu

Бронзовую награду в метании молота везет домой Екатерина Володкевич (68,17 м), сообщает официальный сайт БФЛА.



Екатерина Володкевич. Фото с сайта bfla.eu

В финале метания молота у девушек кроме Екатерины Володкевич выступала также белоруска Татьяна Романович, занявшая в итоговом протоколе 5-е место (66,25 м).