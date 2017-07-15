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В Пружанском районе мотоциклист наехал на лося и погиб

16.07.2017 21:12 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла 15 июля поздно вечером на 153 километре автодороги Р-88 «Песчатка-Свислочь», сообщает ГАИ региона.


Фото: ГАИ Брестской области

По предварительной информации: 24-летний житель Кобринского района, управляя мотоциклом марки Suzuki совершил наезд на внезапно выбежавшего лося.

В результате падения, от полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка.

 
 
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