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В Пружанском районе мотоциклист наехал на лося и погиб
Авария произошла 15 июля поздно вечером на 153 километре автодороги Р-88 «Песчатка-Свислочь», сообщает ГАИ региона.
По предварительной информации: 24-летний житель Кобринского района, управляя мотоциклом марки Suzuki совершил наезд на внезапно выбежавшего лося.
В результате падения, от полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия.
По факту ДТП проводится проверка.
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По факту ДТП проводится проверка.
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