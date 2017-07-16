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15 мотивирующих фото с самой суровой экстремальной гонки Беларуси
В эти выходные в Логойске прошел «самый горячий старт года» — двухдневная экстремальная гонка Bison Race. Участники индивидуального забега должны были справиться c 40 препятствиями на 12 километрах, а команды — преодолеть 30 преград и 7 километров. Гонка включала новые препятствия, которых не было на
GO.TUT.BY посмотрел на счастливые лица людей, пробежавших десяток километров через огонь, воду, "джунгли", ток и трубы.
Открыли соревнования в субботу самые юные экстремалы. В детском забеге могут участвовать малыши начиная с 4 лет; правда, до шести лет они бегут в сопровождении родителей.
Также в субботу на Bison Race испытали себя участники элитного забега и новички. В воскресенье прошли командные гонки.
Победительницей элитного забега стала Татьяна Пехтерева,
Например, в мае белоруска выиграла один миллион российских рублей на соревнованиях в Чечне.
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В эти выходные в Логойске прошел "самый горячий старт года" - двухдневная экстремальная гонка Bison Race.
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