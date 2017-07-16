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15 мотивирующих фото с самой суровой экстремальной гонки Беларуси

16.07.2017 22:04 — Разное | Tut.by  
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В эти выходные в Логойске прошел «самый горячий старт года» — двухдневная экстремальная гонка Bison Race. Участники индивидуального забега должны были справиться c 40 препятствиями на 12 километрах, а команды — преодолеть 30 преград и 7 километров. Гонка включала новые препятствия, которых не было на майском соревновании.

GO.TUT.BY посмотрел на счастливые лица людей, пробежавших десяток километров через огонь, воду, "джунгли", ток и трубы.

Открыли соревнования в субботу самые юные экстремалы. В детском забеге могут участвовать малыши начиная с 4 лет; правда, до шести лет они бегут в сопровождении родителей.

Также в субботу на Bison Race испытали себя участники элитного забега и новички. В воскресенье прошли командные гонки.

 

Публикация от Bryukh (@bryukh) Июл 15 2017 в 11:38 PDT

Победительницей элитного забега стала Татьяна Пехтерева, учитель физкультуры из Минска, которая «делает» всех на гонках с препятствиями в Беларуси, Польше и России.

Например, в мае белоруска выиграла один миллион российских рублей на соревнованиях в Чечне.

 

Публикация от Лилия (@liliakru) Июл 16 2017 в 10:43 PDT

 

Публикация от Uladz Hrydzin (@uladek) Июл 16 2017 в 10:23 PDT

 

Публикация от julia (@mar4u4a) Июл 15 2017 в 10:02 PDT

 

Публикация от helppleh (@sergey453) Июл 16 2017 в 8:06 PDT

 
Теги: Минск
 
 
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В эти выходные в Логойске прошел "самый горячий старт года" - двухдневная экстремальная гонка Bison Race.

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