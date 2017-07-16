15 мотивирующих фото с самой суровой экстремальной гонки Беларуси

В эти выходные в Логойске прошел «самый горячий старт года» — двухдневная экстремальная гонка Bison Race. Участники индивидуального забега должны были справиться c 40 препятствиями на 12 километрах, а команды — преодолеть 30 преград и 7 километров. Гонка включала новые препятствия, которых не было на майском соревновании .

GO.TUT.BY посмотрел на счастливые лица людей, пробежавших десяток километров через огонь, воду, "джунгли", ток и трубы.

Публикация от Yury Kuzmenkov (@ykuzmenkov) Июл 15 2017 в 9:59 PDT

Публикация от Андрей Арсентьев (@arsscross) Июл 15 2017 в 11:50 PDT

Открыли соревнования в субботу самые юные экстремалы. В детском забеге могут участвовать малыши начиная с 4 лет; правда, до шести лет они бегут в сопровождении родителей.

Также в субботу на Bison Race испытали себя участники элитного забега и новички. В воскресенье прошли командные гонки.

Публикация от Максим Николаевич (@art_garfunkel79) Июл 15 2017 в 11:59 PDT

Публикация от Юльча Звягинцева (@jul_zvyaginzeva) Июл 16 2017 в 4:02 PDT

Публикация от Оленька Костюченко (@kostyuchenkoolenka) Июл 16 2017 в 1:48 PDT

Публикация от Bryukh (@bryukh) Июл 15 2017 в 11:38 PDT

Победительницей элитного забега стала Татьяна Пехтерева, учитель физкультуры из Минска , которая «делает» всех на гонках с препятствиями в Беларуси, Польше и России.

Например, в мае белоруска выиграла один миллион российских рублей на соревнованиях в Чечне.

Публикация от Tatsiana Pekhtserava (@tatsiana_pekhtserava) Июл 15 2017 в 3:21 PDT

Публикация от Дальниченко Юрий ФИТНЕС ТРЕНЕР (@gemini_ft) Июл 15 2017 в 12:57 PDT

Публикация от Лилия (@liliakru) Июл 16 2017 в 10:43 PDT

Публикация от Uladz Hrydzin (@uladek) Июл 16 2017 в 10:23 PDT

Публикация от Yury Kuzmenkov (@ykuzmenkov) Июл 16 2017 в 8:04 PDT

Публикация от julia (@mar4u4a) Июл 15 2017 в 10:02 PDT

Публикация от Irena ☁️ Тренер (@irena_todryk) Июл 16 2017 в 1:21 PDT

Публикация от helppleh (@sergey453) Июл 16 2017 в 8:06 PDT

Публикация от Денис Давыдов (@denis_davidov 007 ) Июл 16 2017 в 8:13 PDT