В плюсе при каждой покупке. Как не только тратить, но и зарабатывать с кредиткой?





Кредитная карточка – удобный способ всегда иметь под рукой свободные деньги. Особенно, если это кредитная карточка Приорбанка с привлекательной ставкой и с функцией кэшбэк – с ней вы будете не только тратить, но и зарабатывать на каждой покупке.

Первое, на что мы совершенно справедливо обращаем внимание при выборе кредитной карточки, это процентная ставка. С этой точки зрения карточка покупок MasterCard Standard PayPass весьма привлекательна: ставка составляет 15% годовых в первый год обслуживания и 18% в течение оставшегося периода кредитования. К примеру, если вы потратите на покупки 1000 рублей, то максимальный платеж по процентам при ставке 15% годовых составит 12,5 рублей.

Но это отнюдь не единственный плюс. Важно, что с этой карточкой вы получаете возможность возвращать часть своих денег обратно с каждой покупкой. Фактически, деньги не только списываются с вашей карты, но и зачисляются на нее.

Как это работает? Благодаря функции кэшбэк. Механизм прост. При каждой оплате вам карточку моментально возвращается от 1 до 2% стоимости приобретенной вещи, продукта или услуги. Иными словами, с этой карточкой вы не только тратите, но и зарабатываете. Функция работает по умолчанию: как только вы совершаете покупку, сумма зачисляется на ваш счет.

Карточка возвращает часть денег при покупке товаров в продовольственных магазинах, гипермаркетах и супермаркетах, а также в магазинах одежды и обуви. Размер кэшбэка составляет 1%. Таким же образом можно экономить при посещении кафе и ресторанов. Еще больше повезло автомобилистам – «пластик» возвращает 2% с покупок на белорусских АЗС.

Выгоду от такого механизма посчитать легко. К примеру, купив продуктов, одежды и обуви на 1000 рублей за месяц, в общей сложности вы получите обратно на счет 10 рублей. При заправке автомобиля 100 л дизтоплива, на счет вернется 2,58 рубля. Итого экономия вашего семейного бюджета в месяц составит 12,58 рублей. Еще более внушительно выглядит годовая экономия. К примеру, только на топливе для машины вы при таком расходе сэкономите 30,96 рублей, то есть фактически получите 24 литра дизтоплива бесплатно. И это без учета различных спецпредложений и бонусных программ автозаправок.

Кредит по такой карточке можно оформить на сумму до 5000 рублей – без дополнительных платежей за выпуск «пластика» и подключение услуги кэшбэк, а также оформления страховки. И никаких «звездочек» – комиссия не предусматривается даже за досрочное погашение кредита. Кстати, сделать это можно как в отделении, так и в инфокиосках, мобильном или интернет-банке Приорбанка.

Кредиткой MasterCard Standard PayPass можно свободно расплачиваться во всех странах мира и интернете.

И, конечно же, вы можете рассчитывать на приятные сюрпризы - различные бонусы и скидки, а также участие в рекламных играх и специальных акциях.

Карточка современная и бесконтактная: поддерживает технологии MasterCard PayPass, позволяя совершать покупки в одно касание. Платить таким способом не только безопасно, но и удобно – вы экономите время у кассы. Лишь в случае, если сумма покупки превысит 20 рублей, то по действующим правилам при расчетах потребуется дополнительно ввести PIN-код (при необходимости его можно сменить, оплатив услугу в соответствии с тарифами банка). Предусмотрены также SMS-оповещение и технология 3-D Secure, позволяющая безопасно платить в интернете.

Важно, что карточка не требует постоянной финансовой подпитки и, соответственно, не отягощает личный бюджет. Так, если нет необходимости в деньгах банка, то нет и комиссии – карточка просто лежит в кошельке и ждет момента, когда дополнительные средства вам понадобятся.

Оформить кредитную карточку можно как в отделении, так и на сайте банка, оставив свою заявку .