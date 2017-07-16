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В Пружанском районе 24-летний мотоциклист погиб из-за столкновения с лосем

17.07.2017 07:06 — Разное | Tut.by  
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В Пружанском районе 24-летний мотоциклист врезался в лося. Байкер погиб. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Брестской области.


Фото: УГАИ Брестского облисполкома

Авария произошла 15 июля около 21.15 часов на 153-м километре дороги Р-88 «Песчатка-Свислочь».

По предварительной информации 24-летний житель Кобринского района на Suzuki врезался во внезапно выбежавшего на проезжую часть лося.


Фото: УГАИ Брестского облисполкома

От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия.


Фото: УГАИ Брестского облисполкома

По факту ДТП проводится проверка.

 
 
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По предварительной информации 24-летний житель Кобринского района на Suzuki врезался во внезапно выбежавшего на проезжую часть лося.

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