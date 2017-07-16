|
В Пружанском районе 24-летний мотоциклист погиб из-за столкновения с лосем
В Пружанском районе 24-летний мотоциклист врезался в лося. Байкер погиб. Об этом
Авария произошла 15 июля около 21.15 часов на 153-м километре дороги Р-88 «Песчатка-Свислочь».
По предварительной информации 24-летний житель Кобринского района на Suzuki врезался во внезапно выбежавшего на проезжую часть лося.
От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия.
По факту ДТП проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной информации 24-летний житель Кобринского района на Suzuki врезался во внезапно выбежавшего на проезжую часть лося.
|
Архив (Разное)
Комментарии