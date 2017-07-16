Моё нежаркое лето, или Что меня вдохновляет: дарим отдых за вашу мудрость

Лето подобралось к середине, а мы его так и не почувствовали. Дождливая погода похоронила мечты об отдыхе у воды и ночных летних прогулках. Обновленный к лету гардероб так и остался висеть в шкафу, а новый купальник можно «выгулять» максимум в аквапарке. Как тут не загрустить? Зачем, собственно, было худеть-то к такому лету? И самый главный вопрос, что с этим делать?





Но все мы прекрасно знаем: если не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней! Редакция LADY уверена, что большинство из вас знает, как подбодрить себя и окружающих в такую погоду, и предлагает поддержать друг друга.





Создавайте (можно с помощью сервиса canva ) или ищите уже готовые картинки, с фразами, которые вдохновляют вас, помогают вам в тяжелых ситуациях или просто поднимают настроение.

Мы, в свою очередь, в долгу не останемся и наградим три первых места. За мудрость мы отправим вас получать летнее настроение в Elegance Spa&Beauty





Загружайте свои картинки в специальную форму с 17 по 21 июля (крайний срок -17.00). Высылайте, пожалуйста, горизонтальные картинки.

Голосование стартует 17 июля в 8.00 и продлится до 23 июля — 23.59. Результаты конкурса будут опубликованы на LADY.TUT.BY 26 июля.

Как проголосовать?

Чтобы проголосовать за понравившуюся картинку, необходимо быть зарегистрированным на TUT.BY (иметь почтовый ящик)

проверить, выполнен ли вход в систему кликнуть на фото участницы и нажать «Голосовать»

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