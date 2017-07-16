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Моё нежаркое лето, или Что меня вдохновляет: дарим отдых за вашу мудрость
Лето подобралось к середине, а мы его так и не почувствовали. Дождливая погода похоронила мечты об отдыхе у воды и ночных летних прогулках. Обновленный к лету гардероб так и остался висеть в шкафу, а новый купальник можно «выгулять» максимум в аквапарке. Как тут не загрустить? Зачем, собственно, было худеть-то к такому лету? И самый главный вопрос, что с этим делать?
Но все мы прекрасно знаем: если не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней! Редакция LADY уверена, что большинство из вас знает, как подбодрить себя и окружающих в такую погоду, и предлагает поддержать друг друга.
Создавайте (можно с помощью сервиса
Мы, в свою очередь, в долгу не останемся и наградим три первых места. За мудрость мы отправим вас получать летнее настроение в
Загружайте свои картинки в специальную форму с 17 по 21 июля (крайний срок -17.00). Высылайте, пожалуйста, горизонтальные картинки.
Голосование стартует 17 июля в 8.00 и продлится до 23 июля — 23.59. Результаты конкурса будут опубликованы на LADY.TUT.BY 26 июля.
Как проголосовать?
Чтобы проголосовать за понравившуюся картинку, необходимо быть зарегистрированным на TUT.BY (иметь почтовый ящик)
Внимание! Картинка должна соответствовать этическим и моральным нормам. Редакция оставляет за собой право не публиковать картинки без объяснения причины.
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