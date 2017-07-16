Житель Смолевичей Алексей взял кредит на строительство деревянного дома и перевел его строительной фирме. Однако строители на участке так и не появились. Фирма больше двух лет пользовалась деньгами заказчика, а тот платил проценты по кредиту. Дело дошло до суда, где директор фирмы пытался доказать, что он уже ничего не должен, а договор вообще нужно признать «незаключенным».

Начало истории было вполне типичным: Алексей получил земельный участок как нуждающийся в Смолевичах, сделал и зарегистрировал проект деревянного дома. Нашел подрядчика — компанию «Славянские технологии», съездил на их производство в Узденском районе (д.Теляково).

— Там были и запасы леса, и цеха со станками, и рабочие в фирменной одежде, — говорит Алексей. — Сомнений в фирме не было.

Изначально дом планировался из оцилиндрованного бревна, но директор фирмы убедил строить из профилированного. Он свозил заказчика в Колодищи — показал свой уже построенный дом из такого бруса.



График строительных работ





Пояснительная записка к проекту Алексея



Договор

Убедившись в надежности подрядчика, Алексей в июле 2013 года заключил договор на строительство. Согласно нему «Славянские технологии» должны были изготовить сруб дома и установить его на участке в октябре 2013 г. Собственных средств у Алексея на строительство не хватало, поэтому он взял кредит на 200 миллионов белорусских рублей (дело было до деноминации). На тот момент 200 миллионов равнялись 22,5 тысячи долларов. Деньги, согласно графику платежей в договоре, были переведены на счет фирмы двумя траншами: сначала 50 миллионов, остальную сумму — после того, как директор фирмы Виктор Милашевский подтвердил, что лес для производства дома куплен.

Однако сруб так и не появился. Сначала это было похоже на затягивание сроков строительства: время шло, дом не строился. Когда по договору сроки начали поджимать, заказчик забеспокоился, начал интересоваться у директора фирмы, когда же на участке начнутся строительные работы? Тем более что фундамент был уже сделан.

СМС-переписка с директором теперь — одно из доказательств в суде.













— Сначала Милашевский говорил, что он занят, что в командировке, еще где-то… — рассказывает Алексей. — С ним невозможно было встретиться — назначаем встречу, а он не приезжает. И так бесконечно. В одном из электронных писем сообщил, что он в России, его «кинули» мошенники, он там продает какое-то оборудование. Но пообещал вернуться и построить дом.





По договору дом «Славянские технологии» должны были сдать в конце октября 2013 года, но к этому времени ничего не было построено. Директор фирмы снова попросил войти в положение и дать ему время до Нового года.

Алексей говорит, что в январе 2014-го Милашевский просил отсрочку уже до весны, а потом до Пасхи… И исчез до июля. Потом прислал новый график работ. К этому времени все сроки по договору вышли, а дополнительное соглашение заключено не было. По словам Алексея, директор «Славянских технологий» упорно избегал встреч, и лишь по телефону и в электронных письмах обещал, что за 3 месяца все построит: «Пока шла вся эта переписка и обещания, я ежемесячно платил по кредиту — а это около 5 миллионов в месяц!»





Потом на горизонте появился Григорий, который назвался двоюродным братом Виктора. Он сказал, что будет вместо брата, которому нужно решить какие-то проблемы. Григорий прислал новую разбревновку по проекту. И новую смету. Стоимость в ней уже увеличилась.

— То есть, мне предложили еще доплатить и тогда строительство начнется, — говорит Алексей. — Эта ситуация показалась странной, нужно было все оговорить при встрече. Однако и Виктор, и Григорий пропали. Отправлял претензию по всем известным адресам — на фирму, на домашний адрес. Ни одного ответа. Известные мне телефоны молчали.

После этого терпение застройщика лопнуло — в 2014 г. он обратился в прокуратуру города Смолевичи, чтобы разыскать Милашевского. В возбуждении уголовного дела было отказано, так как, кроме Алексея, претензий к директору «Славянские технологии» ни у кого не было.

— Но в итоге было начато предварительное расследование, — рассказывает Алексей. — И сразу после этого «Славянские технологии» возвращают 200 миллионов. Причем не мне, а банку.



Выплаты по кредиту

2 декабря 2015 года основная сумма кредита была погашена. По словам Алексея, об этом он узнал случайно через несколько недель: позвонили из банка и попросили приехать доплатить процент по кредиту и закрыть его, так как основной долг уже оплачен.

С момента перечисления кредитных денег фирме прошло более 2 лет. За это время Алексей заплатил 130 миллионов рублей по процентам (13 тысяч новыми). Получается, что фирма пользовалась кредитными деньгами заказчика, а он платил проценты. В долларовом эквиваленте сумма в 200 миллионов после девальвации уменьшилась практически вдвое. На участке, кроме фундамента, ничего не было построено, у Алексея появились опасения, что участок могут изъять. Поэтому он обратился с иском в районный суд города Смолевичи о компенсации компанией «Славянские технологии» суммы убытков.





Суд отказал заказчику в удовлетворении иска в полном объеме. Более того, договор подряда между Алексеем и компанией «Славянские технологии» был признан… незаключенным.

— Все подписи и печати есть, а договор — не заключен, — рассказывает Алексей. — Адвокат Милашевского доказывал в суде, что договор подряда якобы нельзя считать заключенным, так как отсутствует проектно-сметная документация.





Застройщик обратился в ОО «Минское общество потребителей», а затем общественное объединение в его интересах обратилось с кассационной жалобой в Минский областной суд.

После рассмотрения надзорной жалобы и отмены решения председателем Минского областного суда дело вернулось из области в суд Смолевичского района, на новое рассмотрение.

— В апреле 2017 года было принято новое решение суда, — рассказывает Анна Кришань, заведующая юридическим сектором ОО «Минское общество потребителей». — В соответствии с новым решением, требования, которые нами были заявлены, удовлетворены судом. Договор, заключенный между сторонами судом расторгнут, с ответчика взысканы убытки в размере 13 086 тысяч, неустойка за несвоевременное исполнение обязательств 7000 рублей, неустойка за несвоевременное удовлетворение отдельных требований потребителя 3000 рублей, а также материальная компенсация морального вреда 3000 рублей, штраф в доход местного бюджета в размере 100% от суммы взысканной судом в пользу истца в размере 26 086,26 рублей, а также расходы общественного объединения. Суд совершенно обоснованно отказал Милашевскому в признании договора незаключенным. Таким решением мы удовлетворены, несмотря на то, что с учетом девальвации и курса доллара США, сумма уже не та, что могла бы быть, если бы суд изначально принял законное решение.





— Тот факт, что договор заключен, на мой взгляд, совершенно очевиден, — говорит Анна Кришань. — Заявленный ответчиком иск о признании договора незаключенным — это просто попытка уйти от ответственности, не более того. Он просто пытается понести как можно меньше расходов. При этом на судебное заседание сам директор, несмотря на неоднократные вызовы суда и признание судом его явки обязательной, ни разу не явился, ссылаясь на командировки, в которые он отправлял себя сам (как директор). При рассмотрении этого дела нужно учитывать, что договор, заключенный между сторонами, не включает в себя устройство инженерных сетей и коммуникаций. Ответчик просто должен был «уложить бревна» в определенном порядке. Какая же тут проектная документация? Сейчас многие юридические лица строят бани из бруса по договору бытового подряда, который вообще не предполагает проектную документацию. Точно так же должно быть и с договором, заключенным между Алексеем и ЧП «Славянские технологии». Вместе с тем, ответчик сам разработал и прислал истцу на электронный ящик проектную документацию. Однако от этого в суде отказался, что также не характеризует его как добросовестную сторону договора.

Решение суда пока не вступило в силу. Анна Кришань говорит, что до настоящего времени ответчик пытается обжаловать решение суда, фактически пропустив срок на обжалование и недоплатив государственную пошлину.

«Я хотел вернуть деньги, но с меня потребовали слишком много»

Нам удалось дозвониться до директора компании «Славянские технологии» Виктора Милашевского. Себя он в этой ситуации не считает виновным. По его версии, он хотел вернуть Алексею и его матери деньги (200 миллионов) с учетом девальвации, то есть те самые 22,5 тысячи долларов. Он говорит, что «изначально было два предложения: я ничего не отдаю, а возвожу дом в течение короткого срока, или я отдаю деньги».

Документального подтверждения этому нет.

По словам Виктора Милашевского, «на него неправомерно возбудили уголовное дело по статье „Мошенничество“, проводили обыски». После этого деньги — 200 миллионов — он перевел в банк для погашения основного долга Алексея.

Почему же дом не был построен в указанные сроки? Директор фирмы «Славянские технологии» ответил, что застройщик «и сам не знал, какой дом хочет построить, проектная документация, представленная в суде, не сходится с той, которая была изначально». Он считает, что строительный договор нельзя считать заключенным. На вопрос, как можно считать договор с подписями и печатями незаключенным, он ответил, что его тогда заказчик очень сильно торопил, поэтому «все второпях было подписано». Последнее решение суда он намерен обжаловать.

На сегодняшний день компания «Славянские технологии» заказы на строительство не принимает, однако, по словам ее директора, «не находится в стадии ликвидации».