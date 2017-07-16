Бывает так, что автомобиль начинает барахлить прямо перед дальней дорогой или вовсе во время пути. Хорошо, если поломка случается в рабочее время — автомобилист может обратиться на любое СТО. А если непредвиденная ситуация с авто произошла ночью? Запрос в интернете выдал, что в столице есть несколько автосервисов, оказывающих свои услуги круглосуточно. Реально ли починить машину ночью, решил узнать AUTO.TU.BY и после полуночи отправился по СТО, работающим в режиме нон-стоп.

​​



Поисковый запрос в интернете сообщил, что на почти двухмиллионный Минск круглосуточных стационарных СТО не больше 10−15. Некоторые из них оказывают только услуги шиномонтажа. Мы посетили пять автосервисов, о которых сообщалось, что работают они как СТО.

1. СТО «Активремстар»

Первой мы решили посетить СТО «Активремстар» на улице Казинца, 62.





К сожалению, по указанному адресу следов СТО мы не нашли: дом 62 это многоэтажное административное здание, рядом с которым расположена территория, огороженная забором. Предположив, что СТО может находиться именно там, в темноте AUTO.TUT.BY попытался проникнуть за ворота, но они оказались закрытыми.

Так что, если бы наше авто «не фурычило», то в ночь посещения с этой проблемой ни на отлично, никак-то по другому никто бы не справился.

2. СТО «Акватерритория»

Предупредим, что на некоторых сайтах «Акватерритория» было представлено как СТО, на других — как шиномонтаж и автомойка. Около 1.00 мобильный телефон сервиса молчал, мы предположили, что мастер просто очень занят работой и не может нам ответить, и решили туда все же съездить.





В ночной темноте мы легко нашли на улице Уманской, 54 СТО «Акватерритория». Но только обратиться на сервисе было не к кому — роллетные ворота опущены, а внутри — темнота. Объявление снаружи приглашало посетителей смелее звонить в дверной звонок, если мастера вдруг не окажется снаружи. Увы, это нам не помогло: сигнал звонка гулко прозвучал внутри, а в ответ — тишина.





На навесной звонок была закрыта и дверь шиномонтажа.

3. СТО «Сервис железных коней»

СТО с брутальным названием нам пришлось искать долго — корпусов у дома № 19 было очень много и дороги ко всем ведут разные. Практически полная темнота, никакой придорожной схемы и указателей для ориентира, поинтересоваться у людей «железными конями» в такой поздний час нет возможности.





Поплутав около получаса по темным закоулкам мы выехали к нужному зданию — 19/5 по улице Шаранговича. И тут нас ждало разочарование — темный ангар в котором находится СТО был закрыт. Мобильный телефон компании, указанный в объявлении. оказался заблокированным





Вся территория возле постройки выглядела как-то зловеще — не засфальтрованная площадка в ямах, заставленная машинами. Некоторые авто были брошенными, как например открытый Plymouth с разбитыми окнами, с оклейкой такси службы 7788.





Побродив вокруг здания минут десять, мы поехали на следующий сервис.

4. СТО «Вит-М»

Это СТО находится за МКАД, недалеко от магазин «Евроопт».





Еще издалека мы заметили, что в помещении, которое находится по переулку Монтажников, 6а работают люди: был слышен стук инструментов, шум машин, да и само здание подсвечивалось в темноте.





Подъехав поближе мы наткнулись на высокий забор, за которым на стоянке находились припаркованные грузовики с прицепами. Въездные ворота были закрыты, но зато был установлен звонок, сигнал которого попадал к дежурному мастеру.





Мы позвонили и еще око пяти минут топтались у въезда, в ожидании, когда же к нам подойдет сотрудник автосервиса.

— Наше СТО только для грузовых автомобилей, — сообщил работник СТО. — Не может быть, чтобы в интернете не было этого указано. К сожалению, ничем помочь вам не можем, — пожал парень плечами и удалился.

5. СТО «Ростэксервис»

СТО на улице Железнодорожной, 23 мы нашли очень быстро — находится станция практически прямо у дороги. Да и иллюминация на здании сервиса была видна издалека.





Оказалось, что ночью здесь работает только автомойка и шиномонтаж, также есть возможность сделать развал-схождение. А вот услуг по слесарке и электрике извольте ждать до утра.





Автослесарь Егор, который вышел на перекур, обрадовался новости о том, что его предприятие — единственное, работающее ночью для легковых авто, которое нам удалось найти.





— Ночью мы работаем вдвоем с напарником. Работы хватает — спать нам еще никогда не приходилось, — рассказал парень. — Приезжают люди у которых что-то ночью с машиной случилось. На плановые замены колес ночью к нам не ездят.

Почему спят круглосуточные СТО?

Все же нам стало интересно, почему же автосервисы, которые позиционирует себя, как работающие круглые сутки, закрыты по ночам? По телефону мы дозвонились до трех «спавших» СТО.

На СТО «Активремстар» ответили, что их компания никогда не занималась круглосуточным ремонтом. Более того, ее сотрудники не занимаются ремонтом на стационарной станции, а оказывают услуги выездного ремонта.

Сотрудница СТО «Акватерритория» на улице Уманской по телефону сообщила, что их предприятие работает круглосуточно, поинтересовались, какие услуги мы хотели бы получить, а потом сообщили, что работает у них только автомойка.

— Шиномонтаж у нас уже не работает и днем. А на автомойку приезжайте в любое время.

На СТО «Сервис железных коней» нам сообщили, что при необходимости их специалисты работают и ночью — когда есть заказы.

— Как правило, это машины, которые пригоняют с вечера и мы их должны доделать. Поэтому иногда уходим с работы и в три часа ночи. Но есть нюанс — ночью негде взять запчасти — все поставки осуществляются до 22.00.

В автосервисе сообщили, что если у кого-либо авто сломается ночью, то как правило, ремонт отложить придется до утра.

— На весь Минск найдется не больше 2−3 СТО, на которые можно обратиться ночью с просьбой отремонтировать машину. А просто так посадить на сервисе работника ночью, чтобы он там спал в ожидании клиента — кому это надо…