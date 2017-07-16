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Жесткая посадка самолета Ryanair в Великобритании попала на видео
17.07.2017 08:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Инцидент произошел на минувших выходных — у лайнера Boeing 737 возникли сложности при посадке из-за сильного ветра. Автор ролика в подписи отметил, что пилоты старались удержать самолет, тряска в салоне была очень сильная.
© AFP/ BRIAN SNYDER
Жестким вышло и приземление — на ролике видно, как при контакте колес лайнера со взлетно-посадочной полосой его сильно сотрясло, автор видео едва не выпустил из рук свой телефон.
В подписи автор указал, что несмотря на то, что часто летает самолетами, в этот раз ему было на самом деле страшно.
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Пассажир, летевший рейсом авиакомпании Ryanair из испанской Фуэртевентуры в британский Лидс, снял на видео, как трясло самолет при посадке в аэропорту назначения.
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