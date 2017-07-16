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Жесткая посадка самолета Ryanair в Великобритании попала на видео

17.07.2017 08:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент произошел на минувших выходных — у лайнера Boeing 737 возникли сложности при посадке из-за сильного ветра. Автор ролика в подписи отметил, что пилоты старались удержать самолет, тряска в салоне была очень сильная.

Жесткая посадка самолета Ryanair в Великобритании попала на видео
© AFP/ BRIAN SNYDER
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Жестким вышло и приземление — на ролике видно, как при контакте колес лайнера со взлетно-посадочной полосой его сильно сотрясло, автор видео едва не выпустил из рук свой телефон.

В подписи автор указал, что несмотря на то, что часто летает самолетами, в этот раз ему было на самом деле страшно.

 
 
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Пассажир, летевший рейсом авиакомпании Ryanair из испанской Фуэртевентуры в британский Лидс, снял на видео, как трясло самолет при посадке в аэропорту назначения.

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