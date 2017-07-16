Жесткая посадка самолета Ryanair в Великобритании попала на видео

Инцидент произошел на минувших выходных — у лайнера Boeing 737 возникли сложности при посадке из-за сильного ветра. Автор ролика в подписи отметил, что пилоты старались удержать самолет, тряска в салоне была очень сильная.



© AFP/ BRIAN SNYDER Американский военный самолет упал в Миссисипи, погибли 16 человек

Жестким вышло и приземление — на ролике видно, как при контакте колес лайнера со взлетно-посадочной полосой его сильно сотрясло, автор видео едва не выпустил из рук свой телефон.

В подписи автор указал, что несмотря на то, что часто летает самолетами, в этот раз ему было на самом деле страшно.