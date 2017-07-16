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Правильная детская: проект "Большая квартира"
Оформление детской комнаты — не самая простая задача. У каждого свое понимание идеальной комнаты. У взрослых — одно, у детей — абсолютно другое. Дети хотят жить в сказке.
— Конечно, нужно находить компромисс. Важно узнать пожелания ребенка, учесть его характер, темперамент, увлечения, — рассуждает художник-дизайнер студии дизайна интерьера «
Поэтому, повторюсь, стоит серьезно подумать, прежде чем создавать комнату с определенным сюжетом.
Если решаетесь на сюжетную, выбирайте сюжет, о котором мечтает ваш малыш, а не вы. Если вы в детстве мечтали жить в «джунглях», не факт, что ваш ребенок хочет в них обитать.
«Маугли» может оказаться не самой любимой сказкой вашего малыша. И не каждая девочка мечтает жить в «розовом» интерьере. Стоит разговаривать, узнавать у ребенка про его самые любимые книги и цвета.
Как показывает практика, у взрослых и детей свое представление о визуальном мире.
Яркие краски: хорошо, но не стоит
Буйство красок — не самый лучший вариант для оформления детской комнаты.
Оптимальный вариант — теплые цвета с добавлением ярких акцентов.
Пестрота будет вызывать у ребенка повышенную возбудимость и может неблагоприятным образом сказаться на его концентрации.
Создавая «сказочную детскую» стоит подумать, что дети быстро растут — какой вариант будет хорош на долгие годы?
Как себя будет чувствовать ребенок, когда ему будет 10−12 лет, в окружении «лунтиков» или башен принцесс? Будет ли комфортно в таком пространстве? Стоит учесть, что спустя несколько лет нужно будет трансформировать это пространство.
Детская должна «дышать»
Слишком маленькое и нагроможденное пространство детской комнаты — частая ошибка.
Очень часто детям отдают самое маленькое пространство. Но это несправедливо. Им нужно много свободного пространства для подвижных игр.
У ребенка должно быть «свое» место, чтобы в дальнейшем не использовать обеденный стол для рисования или ванную комнату для игр. Если места не хватает — придется жертвовать гостиной.
Делайте много мест хранения
Как правило, в детской комнате большое количество вещей. Стоит задуматься куда вы будете их складывать. Постоянный беспорядок может разрушить всю красоту комнаты. Несколькими ящиками под кроватью здесь не отделаешься.
Безопасность — во главе угла
Все в детской должно быть безопасно и функционально — это аксиома. Лишний «хлам» может образовать опасные участки.
Стоит продумать все конструкции, чтобы ребенок не смог упасть или вывалиться.
Очень важно продумать правильное освещение. Недостаток света отражается на настроении ребенка.
Также стоит серьезно подойти к вопросу искусственного освещения и декоративного либо ночного освещения.
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Чтобы не делать ремонт каждые три года, нужно учесть уйму нюансов
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