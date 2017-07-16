Оформление детской комнаты — не самая простая задача. У каждого свое понимание идеальной комнаты. У взрослых — одно, у детей — абсолютно другое. Дети хотят жить в сказке.



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— Конечно, нужно находить компромисс. Важно узнать пожелания ребенка, учесть его характер, темперамент, увлечения, — рассуждает художник-дизайнер студии дизайна интерьера « ДиКинг » Елена Коваленко. — Но к ним нужно относиться с долей иронии. И если сегодня ребенок хочет на стены феечек, фотообои можно купить, но не стоит все помещение организовывать в стиле домика для феи. Дети быстро растут, их предпочтения «взрослеют» и нужно продумывать все тщательно и детально, чтобы уже через три года не переделывать всю комнату.

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Поэтому, повторюсь, стоит серьезно подумать, прежде чем создавать комнату с определенным сюжетом.



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Если решаетесь на сюжетную, выбирайте сюжет, о котором мечтает ваш малыш, а не вы. Если вы в детстве мечтали жить в «джунглях», не факт, что ваш ребенок хочет в них обитать.



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«Маугли» может оказаться не самой любимой сказкой вашего малыша. И не каждая девочка мечтает жить в «розовом» интерьере. Стоит разговаривать, узнавать у ребенка про его самые любимые книги и цвета.



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Как показывает практика, у взрослых и детей свое представление о визуальном мире.

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Яркие краски: хорошо, но не стоит

Буйство красок — не самый лучший вариант для оформления детской комнаты.



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Оптимальный вариант — теплые цвета с добавлением ярких акцентов.



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Пестрота будет вызывать у ребенка повышенную возбудимость и может неблагоприятным образом сказаться на его концентрации.



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Создавая «сказочную детскую» стоит подумать, что дети быстро растут — какой вариант будет хорош на долгие годы?





Как себя будет чувствовать ребенок, когда ему будет 10−12 лет, в окружении «лунтиков» или башен принцесс? Будет ли комфортно в таком пространстве? Стоит учесть, что спустя несколько лет нужно будет трансформировать это пространство.





Детская должна «дышать»

Слишком маленькое и нагроможденное пространство детской комнаты — частая ошибка.





Очень часто детям отдают самое маленькое пространство. Но это несправедливо. Им нужно много свободного пространства для подвижных игр.





У ребенка должно быть «свое» место, чтобы в дальнейшем не использовать обеденный стол для рисования или ванную комнату для игр. Если места не хватает — придется жертвовать гостиной.



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Делайте много мест хранения

Как правило, в детской комнате большое количество вещей. Стоит задуматься куда вы будете их складывать. Постоянный беспорядок может разрушить всю красоту комнаты. Несколькими ящиками под кроватью здесь не отделаешься.



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Безопасность — во главе угла

Все в детской должно быть безопасно и функционально — это аксиома. Лишний «хлам» может образовать опасные участки.



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Стоит продумать все конструкции, чтобы ребенок не смог упасть или вывалиться.

Также не стоит забывать про углы на мебельных элементах и розетки.



homester.com.ua

Очень важно продумать правильное освещение. Недостаток света отражается на настроении ребенка.



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Также стоит серьезно подойти к вопросу искусственного освещения и декоративного либо ночного освещения.

Все материалы проекта «Большая квартира»

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