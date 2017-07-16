Совладелица СТО: кузовщики у нас в основном самоучки /

Многие попадают на станции техобслуживания случайно. Как и собеседница радио Sputnik Беларусь Юлия Малаховская, которая изначально не планировала заниматься ничем подобным, а просто помогала летом отцу в его делах. Но многие идут и специально. В Минске и в Беларуси есть профильные учебные заведения, которые учат слесарей-механиков ремонтных работ. К примеру, авто-тракторный факультет Политехнической академии, или колледж Высоцкого.

"Но есть определенная специфика, которой в Беларуси не учит никто. Это кузовной ремонт и это замена автомобильного стекла. Нет такой должности в справочниках "установщик автомобильного стекла". Есть понятие "замена автомобильного стекла у кузовщика 5 разряда". Кузовщики и установщики стекла у нас самоучки, и это правда", — рассказывает Малаховская.

Нужно учитывать еще один важный момент: обучает ли СТО свой персонал? Любой производитель устраивает в Беларуси всевозможные обучающие курсы, где объясняют, как работать с их материалом. Здесь важна специфика и узкость специализации. К сожалению, в Беларуси авторизованные дилеры не пускают в свои ремзоны. Тогда, как в России, в Украине, в Прибалтике этот вопрос давно решен.

"Каждый новый автомобиль это новые изменения. Мы своих ребят учим постоянно. Квалификация персонала на любом СТО очень важна. Мы учим в Москве и в Литве, в Польше. И поэтому мне очень важно, когда нам звонят, и говорят, что только мы на своей станции можем решить тот или иной вопрос", — говорит Малаховская.

Проблема сохраняется еще и в ментальности не только граждан, но и руководителей. Визуально многие манипуляции с автомобилем выглядят очень просто. Многие начальники оказываются не готовы тратиться на обучение своих сотрудников. К тому же сильно предубеждение, что обученный специалист достаточно быстро отправится искать более выгодные для себя условия работы. Юлия Малаховская предлагает коллегам оглядеться, обучать сотрудников, и создавать для них адекватные условия. Потому, что это в конечном счете отражается как на внимании клиентов, так и на их безопасности.

Беседу с Юлией Малаховской слушайте на радио Sputnik Беларусь.