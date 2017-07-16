Компанию создателя Android покидают ключевые сотрудники. Безрамочный Essential Phone провалился?

В конце мая компания Essential, основанная создателем Android Энди Рубином, представила практически безрамочный смартфон Essential Phone. Он получил ряд интересных особенностей, вроде модульной конструкции с возможностью подключения внешних аксессуаров, корпус из керамики и топовые технические характеристики. Тогда Энди пообещал, что аппарат выйдет до конца июня, но уже прошла половина июля, а устройство так и не появилось в продаже.

Компания не только никак не комментирует происходящее, но и столкнулась с уходом ключевых сотрудников, пишет 4pda. Ранее компанию Энди Рубина покинул руководитель отдела коммуникаций Энди Фоуши. А сейчас стало известно, что из Essential ушел Брайан Уоллес, вице-президент по маркетингу.





Уход двух важных сотрудников и задержка выхода Essential Phone также идет не на пользу фирме. Поэтому уже появились предположения, что этот смартфон и вовсе не поступит в продажу.

Экран гаджета занимает почти всю переднюю панель, его диагональ — 5,71 дюйма, разрешение — 2560×1312 пикселей. Корпус изготовлен из титана и керамики. Создатель утверждает, что такой смартфон лучше перенесет падение, чем гаджет из алюминия.

Новинка должна была получить процессор Qualcomm 835, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора — 3040 мАч.

Пока Essential Phone под вопросом, посмотрите, какие топовые смартфоны продаются сейчас в Беларуси: