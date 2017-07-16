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Из Беларуси в Литву не могут выехать более 400 фур

17.07.2017 09:04 — Разное | БДГ  
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Более 400 грузовых автомобилей находятся на белорусской границе в ожидании выезда в Литву.

Такая информация содержится на сайте Государственного пограничного комитета Беларуси.

По данным на 8 утра 17 июля, на выезде из Беларуси в Литву остаются очереди грузовых автомобилей. В пунктах пропуска  «Каменный Лог» стоят 150 грузовиков, в «Привалке» – 93, в «Беняконях» – 93, в «Котловке» – 70.

Очереди наблюдаются и на въезде в Латвию. В пункте пропуска «Григоровщина» в ожидании стоят 90 фур, в «Урбанах» – 100.

В пункте пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе в очереди зарегистрировано 79, в Бресте – 100 легковых автомобилей.

На границе с Украиной очередей из автомобилей нет.

Как сообщают в ГТК, скопление грузовых автомобилей на белорусско-литовской границе наблюдается в выходные дни в связи с не всегда  ритмичным приемом машин сопредельной стороной.

 
Теги: Брест
 
 
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Более 400 грузовых автомобилей находятся на белорусской границе в ожидании выезда в Литву.

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