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По словам министра, белорусская страна в данный момент очень активно работает над этим.

Беларуси необходимо активизировать процесс вступления во Всемирную торговую организацию. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью телеканалe "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА .

"Надо постараться снять по максимуму барьеры и препятствия для продвижения наших товаров на все рынки. Мы должны активизировать (и мы очень активно работаем над этим) процесс вступления нашей страны во Всемирную торговую организацию. Это важно и для экономического имиджа нашего государства, и для того, чтобы мы могли действовать по тем унифицированным правилам, которые существуют в рамках ВТО, в которую входит большинство стран мира", - сказал глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Владимир Макей также отметил важность использовать благоприятную ситуацию на внешних рынках. Уже в текущем году Беларусь нарастила экспорт почти на 2 млрд долларов, или на 23%. "Но это не значит, что на этом надо успокоиться. Это отчасти потому, что в мире происходит рост цен на ту или иную продукцию. Задача сейчас состоит в том, чтобы нарастить физические объемы экспорта", - заявил министр.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Макей заявил о необходимости активизировать процесс вступления Беларуси в ВТО По словам министра, белорусская страна в данный момент очень активно работает над этим.

Он подчеркнул, что для выполнения соответствующей задачи в стратегическом плане необходима диверсификация внешнеэкономической деятельности. "Сохраняя прежние, традиционные рынки, - это рынки ЕАЭС, России, других наших традиционных партнеров, - более активно осваивать европейский рынок и рынки стран дальней дуги", - уточнил Владимир Макей.