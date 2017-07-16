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Рейтинг президента США упал до рекордного за 70 лет
17.07.2017 09:41 — Разное | Ежедневник
фото: rbc.ru
ABC News и The Washington Post выявили, что рейтинг американского президента упал до рекордной отметки 36%.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал рекордное падение доверия к нему, которое выявил совместный опрос The ABC News и The Washington Post. Согласно данным этого опроса, рейтинг президента США упал до рекордного за последние 70 лет, пишет
Согласно опросу, ухудшение отношение к Трампу связано с ухудшением положения США на международной арене, об этом заявили чуть меньше половины опрошенных. Чуть больше сказали, что не согласны с этим утверждением.
По данным Gallup, в первый день после инаугурации президентство Трампа одобряли примерно 45% респондентов, столько же — высказывались против.
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ABC News и The Washington Post выявили, что рейтинг американского президента упал до рекордной отметки 36%.
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