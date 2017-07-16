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Рейтинг президента США упал до рекордного за 70 лет

17.07.2017 09:41 — Разное | Ежедневник  
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Рейтинг президента США упал до рекордного за 70 лет

фото: rbc.ru

ABC News и The Washington Post выявили, что рейтинг американского президента упал до рекордной отметки 36%.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал рекордное падение доверия к нему, которое выявил совместный опрос The ABC News и The Washington Post. Согласно данным этого опроса, рейтинг президента США упал до рекордного за последние 70 лет, пишет РБК

Опросы, которые проводили Washington Post и ABC, были едва ли не самыми недостоверными во время президентской избирательной кампании. Хотя результат почти в 40% не так уж и плохой для нынешней ситуации!» — написал Трамп на своей странице в Twitter.

По данным опроса The ABC News и TheWashington Post, рейтинг доверия президенту США упал до рекордной отметки 36% — таким низким он не был ни разу за последние 70 лет, говорится в сообщении издания. При этом свое неодобрение американскому лидеру выразили 58% респондентов, а 48% заявили, что против него «категорически».

Согласно опросу, ухудшение отношение к Трампу связано с ухудшением положения США на международной арене, об этом заявили чуть меньше половины опрошенных. Чуть больше сказали, что не согласны с этим утверждением.

По данным Gallup, в первый день после инаугурации президентство Трампа одобряли примерно 45% респондентов, столько же — высказывались против.

 
 
 
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ABC News и The Washington Post выявили, что рейтинг американского президента упал до рекордной отметки 36%.

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