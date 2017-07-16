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Белорусские баскетболистки не вышли в элитный дивизион молодежного чемпионата Европы

17.07.2017 09:53 — Разное | Tut.by  
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Баскетболистки молодежной сборной Беларуси (U-20) не сумели пробиться в элитный дивизион чемпионата Европы, заняв 4-е место в дивизионе В, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В игре за 3-е место, дающее право на повышение в классе, команда Ольги Подобед проиграла сверстницам из Хорватии со счетом 51:60 (10:18, 15:13, 16:15, 10:14).

На турнире, проходившем в израильском Эйлате, белоруски на первом этапе в предварительной группе "В" победили команды Румынии (70:68), Хорватии (79:72), Ирландии (68:42), Великобритании (70:58) и уступили израильтянкам (68:72). В полуфинале было поражение от словацких баскетболисток (53:60).

Вместе с командой Хорватии в дивизион "А" вышли молодежные сборные Германии и Словакии. В матче за 1-е место немки одолели словацкую дружину - 60:54. Тройка призеров сменит в элитном дивизионе баскетболисток Литвы, Турции и Боснии и Герцеговины. Чемпионом континента в этой возрастной категории стала молодежная сборная Испании, победившая в матче за золото команду Словении, бронзовые медали завоевали россиянки.

 
 
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Баскетболистки молодежной сборной Беларуси (U-20) не сумели пробиться в элитный дивизион чемпионата Европы.

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