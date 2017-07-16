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Группу "Ленинград" покинула очередная солистка

17.07.2017 09:45 — Разное | Tut.by  
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Василиса Старшова, одна из солисток «Ленинграда», объявила о своем уходе из группы. Об этом певица сообщила в Instagram.


Василиса Старшова вместе с Флоридой Чантурией пришли в группу в марте прошлого года на смену Алисе Вокс, которая занялась сольной карьерой.

«Да, я больше не пою в „Ленинграде“. У меня все хорошо, я счастлива, здорова, не уставшая, сил и энергии навалом. Спасибо всем за ваши добрые слова, волнения и поддержку», — написала певица в своем Instagram.


Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров пока никак не прокомментировал уход Старшовой.

Напомним, что в этом году группа «Ленинград» отмечает 20-летие и в честь юбилея даст второй концерт за год в Минске 1 декабря.

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Теги: Минск
 
 
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Василиса Старшова, одна из солисток "Ленинграда", объявила о своем уходе из группы. Об этом певица сообщила в Instagram.

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