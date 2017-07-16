Василиса Старшова, одна из солисток «Ленинграда», объявила о своем уходе из группы. Об этом певица сообщила в Instagram.





Василиса Старшова вместе с Флоридой Чантурией пришли в группу в марте прошлого года на смену Алисе Вокс, которая занялась сольной карьерой.

«Да, я больше не пою в „Ленинграде“. У меня все хорошо, я счастлива, здорова, не уставшая, сил и энергии навалом. Спасибо всем за ваши добрые слова, волнения и поддержку», — написала певица в своем Instagram.





Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров пока никак не прокомментировал уход Старшовой.

Напомним, что в этом году группа «Ленинград» отмечает 20-летие и в честь юбилея даст второй концерт за год в Минске 1 декабря. Купить билет