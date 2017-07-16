В Кобринском районе столкнулись фура и Citroen: погибла женщина-пешеход, еще шесть человек пострадали

В Кобринском районе произошло ДТП с участием фуры и легкового автомобиля. В аварии погиб пешеход, шесть человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба УГАИ УВД Брестского облисполкома.



Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома

Авария произошла 16 июля около 18.00 на трассе М1 (Брест — Минск — граница России).

Вблизи деревни Перки столкнулись фура и легковой автомобиль Citroen. В результате аварии погибла женщина-пешеход, она скончалась на месте аварии. В ДТП также пострадали шесть человек: водитель и пассажиры Citroen.



Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.