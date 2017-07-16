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Белорусские футболисты уступили сборной Таиланда

17.07.2017 10:02 — Разное | БДГ  
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Сборная Беларуси 16 июля в финальном матче Кубка короля в Бангкоке заняла второе место, проиграв местной сборной в пенальти.

Основное время завершилось вничью 0:0, а в серии пенальти удачливее были хозяева поля – 5:4.

В первой половине финального матча атаковала белорусская команда, два хороших шанса открыть счет было у Евгения Шевченко. Но нападающий оба раза не попал в створ ворот. Во втором тайме опять Шевченко упустил парочку перспективных моментов. Мог отличиться и Павел Савицкий, но гол так и не состоялся. А в серии пенальти хозяева турнира оказались более хладнокровными, вырвав победу по ударам 5:4, передают Минск Новости.

Напомним, в полуфинале парням Игоря Криушенко и Людаса Румбутиса удалось одолеть соперников из Буркина-Фасо в серии пенальти. Коллектив Таиланда нанес поражение оппонентам из Северной Кореи (2:0).

«Участвовать в таком турнире – всегда удовольствие. Он шикарно организован, и уровень соперников приличный. Думаю, в финальной игре как одна, так и вторая команда могли победить. Но в итоге виктория оказалась у хозяев. Честь им и хвала. Нам было немного непривычно играть здесь, потому что дома такой влаги и жары нет, – отметил после игры Людас Румбутис.

Третье место на соревнованиях заняли игроки Буркина-Фасо, одолевшие дружину Северной Кореи в серии пенальти (основное время – 3:3, по пенальти – 4:3).

Сборная Беларуси. Фото АБФФ

 
Теги: Минск
 
 
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Сборная Беларуси 16 июля в финальном матче Кубка короля в Бангкоке заняла второе место, проиграв местной сборной в пенальти. Основное время завершилось вничью 0:0, а...

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