Каждое пятое предложение в банке вакансий - с зарплатой ниже 265 рублей

В республиканском банке вакансий значится 8 предложений от нанимателей с зарплатой от 10 тысяч рублей, сообщили БЕЛТА в управлении политики занятости Минтруда. При этом каждая пятая вакансия — 21,6% от общего числа свободных рабочих мест — с оплатой труда до 265 рублей.



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Так, одна из минских компаний уже два месяца ищет кандидата на пост директора с оплатой труда 21 318 рублей в месяц. Чтобы претендовать на это руководящее кресло, нужно обладать опытом управления ИТ-компанией более 10 лет, иметь опыт разработки ПО и работы по SCRUM, Canban, иметь в языковом арсенале свободный английский и голландский.

Еще одна высокооплачиваемая вакансия — заместителя директора ИООО в Минске с зарплатой 14 380 рублей в месяц. Требования к кандидату — опыт в сфере управления недвижимостью, владение английским и литовским языками, опыт руководящей работы, в том числе в иностранных компаниях — от 5 лет.

На третьем месте по уровню оплаты труда — вакансия заместителя директора ООО в столице (предлагается 11 400 рублей в месяц). Соискателю нужно иметь опыт работы в NC более 5 лет, свободно владеть английским языком.

На 5 июля в банке вакансий было 1,7% предложений от нанимателей с уровнем зарплаты 1065 рублей в месяц. Причем в Гомельской области таких вакансий — 3,7% от общего количества свободных рабочих мест (преимущественно за счет предложений работы вахтовым методом для строителей), в Минске — 2,5%, в Минской области — 1,9%. Среди регионов республики наименьший удельный вес вакансий с зарплатой, превышающей Br1065, — в Брестской области (0,1%).

Свободных рабочих мест с зарплатой от 966 до 1065 рублей было 1%, с зарплатой от 866 до 965 рублей — 1,1%. Удельный вес вакансий с зарплатой от 766 до 865 рублей был 2,2%, от 666 до 765 рублей — 5,1%, от 566 до 665 рублей — 6,4%, от 466 до 565 рублей — 13,9%, от 366 до 465 рублей — 18,7%, от 266 до 365 рублей — 28,3%. Предлагаются и возможности приработка для совместителей и тех, кто хочет трудиться неполный рабочий день. Таких вакансий насчитывалось 21,6% от общего числа свободных рабочих мест — с оплатой труда до 265 рубля (ниже минимальной зарплаты, установленной правительством с 1 января 2017 года).

По словам специалистов, традиционно спрос нанимателей на рабочую силу в летние месяцы повышается, а предложение — снижается (меньше соискателей рабочего места). Так, за июнь количество вакансий возросло на 4 тысяч, за прошедший год — почти в 1,5 раза. Заметно вырос спрос по рабочим профессиям — до 56%.

Напомним, на начало июля в Беларуси было 34,2 тысячи официальных безработных. Это на 3,3 тысячи человек меньше, чем в июне. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,8% от экономически активного населения.