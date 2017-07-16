В аварии в Кобринском районе один человек погиб, шестеро, в том числе трое детей, пострадало

ДТП с участием фуры и легковушки произошло вечером 16 июля на автодороге М1 вблизи д. Перки (Кобринский район). В результате аварии пострадало шесть человек и один человек погиб, сообщает ГАИ региона.





По предварительной информации: 28-летний житель Калининград за рулем фуры «ДАФ» в составе с полуприцепом двигался по автодороге М-1/Е-30 «Брест-Минск-граница РФ» в направлении Минска. На 47 км автодороги (д.Перки) водитель совершил попутное столкновение с впередиидущим Citroen, который остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, чтобы пропустить пешехода. За рулем легковушки находился 48-летний житель Дрогичина.





От сильного удара легковушка выехала на пешеходный переход и совершил наезд на пересекавшую в этот момент проезжую часть 57-летнюю местную жительницу. От полученных в результате наезда травм женщина скончалась в 20:35 в УЗ «Кобринская ЦРБ». Еще шесть человек — водитель и пассажиры легковушки, в том числе трое детей девяти, одиннадцати и двеннадцати лет, получили травмы различной степени тяжести.