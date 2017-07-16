После Уимблдона Азаренко поднялась на 482 позиции в рейтинге WTA

Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко, недавно вернувшаяся в большой теннис после рождения сына, дошла на Уимблдоне до 4-го круга и поднялась в обновленном мировом рейтинге сразу на 482 позиции и занимает сейчас 201-е место.



Фото: twitter.com/wimbledon

Самое высокое место среди белорусок у Александры Саснович (100-е), которая после вылета в 1-м раунде Уимблдона опустилась на 11 позиций.

Возглавила же мировой рейтинг впервые в карьере 25-летняя чешка Каролина Плишкова, несмотря на поражение уже во 2-м круге Уимблдона обошедшая немку Ангелик Кербер и румынку Симону Халеп.

Победительница «Уимблдона» испанка Гарбинье Мугуруса взлетела сразу на 10 строк.

1 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6855.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6670.

3 (1). Ангелик Кербер (Германия) — 5975.

4 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 5110.

5 (15). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4990.

6 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4935.

7 (6). Каролин Возняцки (Дания) — 4780.

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4500.

9 (11). Винус Уильямс (США) — 4461.

10 (10). Агнешка Радваньска (Польша) — 3985…

…100 (89). Александра Саснович (Беларусь) — 619…

…120 (136). Арина Соболенко (Беларусь) — 500…

…144 (141). Ольга Говорцова (Беларусь) — 390…

…201 (683). Виктория Азаренко (Беларусь) — 270…

…227 (236). Вера Лапко (Беларусь) — 227…

…472 (471). Светлана Пироженко (Беларусь) — 63…

…558 (588). Илона Кремень (Беларусь) — 44…