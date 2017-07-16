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После Уимблдона Азаренко поднялась на 482 позиции в рейтинге WTA
Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко, недавно вернувшаяся в большой теннис после рождения сына,
Самое высокое место среди белорусок у Александры Саснович (100-е), которая после вылета в 1-м раунде Уимблдона опустилась на 11 позиций.
Возглавила же мировой рейтинг впервые в карьере 25-летняя чешка Каролина Плишкова, несмотря на поражение уже во 2-м круге Уимблдона обошедшая немку Ангелик Кербер и румынку Симону Халеп.
Победительница «Уимблдона» испанка Гарбинье Мугуруса взлетела сразу на 10 строк.
1 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6855.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6670.
3 (1). Ангелик Кербер (Германия) — 5975.
4 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 5110.
5 (15). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4990.
6 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4935.
7 (6). Каролин Возняцки (Дания) — 4780.
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4500.
9 (11). Винус Уильямс (США) — 4461.
10 (10). Агнешка Радваньска (Польша) — 3985…
…100 (89). Александра Саснович (Беларусь) — 619…
…120 (136). Арина Соболенко (Беларусь) — 500…
…144 (141). Ольга Говорцова (Беларусь) — 390…
…201 (683). Виктория Азаренко (Беларусь) — 270…
…227 (236). Вера Лапко (Беларусь) — 227…
…472 (471). Светлана Пироженко (Беларусь) — 63…
…558 (588). Илона Кремень (Беларусь) — 44…
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Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко, недавно вернувшаяся в большой теннис после рождения сына, дошла на Уимблдоне до 4-го круга и поднялась в...
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