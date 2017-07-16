ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Посольство Украины передало ноту в МИД Беларуси из-за показа трейлера "Крыма"

17.07.2017 10:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В связи с показом трейлера российского фильма «Крым» режиссера Алексея Пиманова в минских кинотеатрах посольство Украины направило в МИД Беларуси ноту, сообщили TUT.BY в пресс-службе дипмиссии.


Как известно TUT.BY, ноту передали еще в пятницу 14 июля.

Российский прокатчик картины — группа компаний «Парадиз» — подтвердила, что прокат фильма в Беларуси планируется, пока идет обсуждение, в каких именно кинотеатрах. Фильм выходит на широкие экраны 28−29 сентября.

Напомним, что на днях в минских кинотеатрах стали показывать трейлер фильма «Крым» — российской драмы, основанной на реальных событиях. «Крым» — проект при поддержке российского «Фонда Кино» — правительственного фонда, который призван поддерживать отечественное кино, в том числе и финансово. Режиссером проекта выступил Алексей Пиманов — ведущий программы «Человек и закон», политический и общественный деятель, преимущественно сериальный режиссер и продюсер.

По сюжету «Крым» — «история о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе на фоне реальных событий крымской весны 2014 года». Фильм расскажет о паре, которую судьба свела в Крыму близ древнего города Мангуп-Кале. И на протяжении крымских событий влюбленным предстоит бороться за свою жизнь и чувство.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с показом трейлера российского фильма "Крым" режиссера Алексея Пиманова в минских кинотеатрах посольство Украины направило в МИД Беларуси ноту.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские футболисты уступили сборной Таиланда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика