В связи с показом трейлера российского фильма «Крым» режиссера Алексея Пиманова в минских кинотеатрах посольство Украины направило в МИД Беларуси ноту, сообщили TUT.BY в пресс-службе дипмиссии.





Как известно TUT.BY, ноту передали еще в пятницу 14 июля.

Российский прокатчик картины — группа компаний «Парадиз» — подтвердила, что прокат фильма в Беларуси планируется, пока идет обсуждение, в каких именно кинотеатрах. Фильм выходит на широкие экраны 28−29 сентября.

Напомним, что на днях в минских кинотеатрах стали показывать трейлер фильма «Крым» — российской драмы, основанной на реальных событиях. «Крым» — проект при поддержке российского «Фонда Кино» — правительственного фонда, который призван поддерживать отечественное кино, в том числе и финансово. Режиссером проекта выступил Алексей Пиманов — ведущий программы «Человек и закон», политический и общественный деятель, преимущественно сериальный режиссер и продюсер.

По сюжету «Крым» — «история о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе на фоне реальных событий крымской весны 2014 года». Фильм расскажет о паре, которую судьба свела в Крыму близ древнего города Мангуп-Кале. И на протяжении крымских событий влюбленным предстоит бороться за свою жизнь и чувство.

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