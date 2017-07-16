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Посольство Украины передало ноту в МИД Беларуси из-за показа трейлера "Крыма"
В связи с
Как известно TUT.BY, ноту передали еще в пятницу 14 июля.
Российский прокатчик картины — группа компаний «Парадиз» — подтвердила, что прокат фильма в Беларуси планируется, пока идет обсуждение, в каких именно кинотеатрах. Фильм выходит на широкие экраны 28−29 сентября.
Напомним, что на днях в минских кинотеатрах
По сюжету «Крым» — «история о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе на фоне реальных событий крымской весны 2014 года». Фильм расскажет о паре, которую судьба свела в Крыму близ древнего города Мангуп-Кале. И на протяжении крымских событий влюбленным предстоит бороться за свою жизнь и чувство.
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В связи с показом трейлера российского фильма "Крым" режиссера Алексея Пиманова в минских кинотеатрах посольство Украины направило в МИД Беларуси ноту.
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